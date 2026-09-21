Kärcher-Deal bei Amazon: Hochdruckreiniger jetzt 17% günstiger

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Terrasse, Gartenmöbel oder verschmutzte Flächen rund ums Haus: Ein Hochdruckreiniger kann bei hartnäckigem Schmutz einiges an Arbeit ersparen. Besonders interessant ist deshalb das aktuelle Amazon-Angebot für den Kärcher K 3 FJ Home. Statt 181,50 Euro UVP zahlen Sie momentan nur 151,25 Euro – und bekommen direkt Schaumdüse und Home Kit dazu.

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Wenn sich nach Sommer, Regen und wechselhaftem Wetter Schmutz auf den Außenflächen gesammelt hat, kann ein Hochdruckreiniger die Reinigung deutlich komfortabler machen. Der Kärcher K 3 FJ Home arbeitet laut Hersteller mit einem Druck von maximal 120 bar und ist damit für verschiedene Reinigungsarbeiten rund ums Zuhause gedacht.

Kärcher Hochdruckreiniger K 3 FJ Home, Druck: max. 120 bar © Kärcher

Mit Schaumdüse und Home Kit

Spannend ist vor allem das Zubehör. Zum Angebot gehört eine Schaumdüse, mit der sich gut haftender Schaum auftragen lässt. Dieser soll dabei helfen, Verschmutzungen zu lösen.

Außerdem ist das Home Kit bereits enthalten. Wer seinen Hochdruckreiniger vor allem für Arbeiten rund um Haus, Garten und Terrasse anschaffen möchte, bekommt damit direkt ein umfangreicheres Set und muss nicht alles einzeln dazukaufen.

Kärcher Hochdruckreiniger K 3 FJ Home, Druck: max. 120 bar © Kärcher

Jetzt 30 Euro bei Amazon sparen

Auch preislich kann sich das Angebot sehen lassen: Der Kärcher kostet aktuell 151,25 Euro statt 181,50 Euro UVP. Sie sparen damit 30,25 Euro beziehungsweise 17 Prozent.

Dass der Hochdruckreiniger gefragt ist, zeigen auch die Verkaufszahlen bei Amazon: Mehr als 300 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft.

Unser Shopping-Tipp: Wenn Sie ohnehin einen Hochdruckreiniger für Terrasse und andere Außenflächen suchen, würden wir uns das Set gerade jetzt ansehen. Für rund 151 Euro bekommen Sie nicht nur den Kärcher K 3 mit bis zu 120 bar, sondern auch Schaumdüse und Home Kit dazu – und sparen aktuell 17 Prozent.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.