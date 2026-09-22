Tabakfabrik-Innenhof: Hanfpflanzen statt Autos

Schwebende Hängematten für 3.500 Mitarbeiter und alle Besucher.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Peter-Behrens-Platz, das Herzstück der Tabakfabrik, wird neu gestaltet. Ein Berliner Landschaftsbüro konnte den Wettbewerb mit der Idee einer "Tabakwildnis" für sich entscheiden. Künftig wachsen hier anstelle von parkenden Autos Hanfpalmen und Bäume, während schwebende Hängematten zum Entspannen einladen. Die ersten Baumaßnahmen starten im Frühjahr 2027.

Hanfpflanzen statt Autos

"Wir kombinieren die Historie des Ortes mit Pflanzen aus Tabakanbau-Regionen, die trockene Hitze ebenso aushalten wie plötzliche Gewitter", erklärt die Landschaftsarchitektin Marianne Mommsen. So werden bald Gewächse wie Hanfpalmen den Peter-Behrens-Platz prägen, die nicht nur optisch reizvoll sind, sondern auch dem Klimawandel trotzen.

Seilkonstruktionen erinnern an Rauch

Der Platz soll zu einer kleinen urbanen Wildnis werden, die zum Erforschen einlädt. Ein begrünter Saum lässt die Übergänge zwischen den Gebäuden und dem Innenhof verschwimmen. Zwischen den Pflanzen werden Seilkonstruktionen gespannt, die wie Rauchschwaden an die Vergangenheit des Ortes erinnern. "In ihnen können Besucher:innen gemütlich liegen", so die Architekten. Zahlreiche kleine Sitzmöbel und Tische schaffen Raum für Arbeit, Genuss und Begegnung.

"Ab dem Frühjahr 2027 brechen wir den der Asphalt auf, danach folgt der Bau von Wegen und das Anlegen von Grünflächen. Im Herbst werden schließlich Bäume, Sträucher und Blumen gepflanzt", gibt Markus Eidenberger, Geschäftsführer der Tabakfabrik, den Zeitplan vor.