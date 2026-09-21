Google in Kronstorf: Bürogebäude genehmigt

In Kronstorf wird ein 50 Hektar großes Areal bebaut - das erste eigene Rechenzentrum von Google auf österreichischem Boden entsteht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Umsetzung des neuen Google-Standorts in Kronstorf schreitet weiter voran: Heute, 21. September fand die Bau- und Gewerberechtsverhandlung für das geplante Bürogebäude statt. Bei diesem Bürogebäude setzt Google besonders auf eine nachhaltige Ausgestaltung: Vorgesehen sind laut Unternehmen eine Vollholzkonstruktion mit Holzpaneelfassade, die Beheizung durch Abwärme des Datencenters sowie ein Gründach mit Photovoltaikanlage. "Die heutige Bau- und Gewerberechtsverhandlung ist ein weiteres sichtbares Zeichen dafür, dass aus der Entscheidung von Google für den Standort Kronstorf Schritt für Schritt eine konkrete Realisierung wird. Besonders erfreulich ist, dass dabei Zukunftstechnologie und Nachhaltigkeit zusammengedacht werden – von der Holzbauweise über die Nutzung der Abwärme bis zu Photovoltaik und Biodiversität", erklärt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Parklandschaft

Stellplätze für Mitarbeiter sollen in einer halb unterirdischen Tiefgarage untergebracht werden. Deren Überdeckung soll als naturnaher Hügel gestaltet und damit in die Landschaft eingebettet werden.

"Unser Ziel ist nicht die Ansiedlung um der Ansiedlung willen. Entscheidend ist, was daraus für Oberösterreich entsteht. Wir wollen, dass möglichst viel von dieser Investition in unserem Land wirksam wird – durch zusätzliche Wertschöpfung, Chancen für heimische Unternehmen, technologische Impulse und Perspektiven für die Menschen. Eine starke Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für Beschäftigung, sozialen Zusammenhalt und Lebensqualität“, verteidigt Achleitner das Projekt.