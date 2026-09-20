Zustand der Bäume nach der Hitze genau analysieren

"Bestehende Bäume vitalisieren - der extreme Sommer zeigt uns wo!", fordert Lorenz Potocnik.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Aufgrund Hitze und Trockenheit dieses Sommers konnte man gut beobachten, welche Stadtbäume dem enormen Stress widerstehen und welche weniger gut oder gar nicht. Je nach Art, Lage, Untergrund und baulichem Umfeld haben die Bäume sehr unterschiedlich auf die extremen Bedingungen reagiert. Die Kleinpartei Linz Plus beantragt in der Gemeinderatssitzung am 24. September, dass die zuständige Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) den Zustand der Bäume in Linz - insbesondere der Bäume in Straßenräumen - systematisch erfassen zu lassen.

Daraus sollen Maßnahmen entwickelt werden, die den Bestand mit einfachen und kostengünstigen Mitteln stärken und vitalisieren. "Etwaige Kosten können durch Umschichtungen im Budget gedeckt werden", schlägt Gemeinderat Lorenz Potocnik (Linz Plus) vor.