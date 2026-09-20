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In Alkoven

Reh aus Brunnenschacht gerettet

Erfolgreiche Tierrettung
© FF Alkoven
Ein Retter musste sich abseilen.
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Einen ungewöhnlichen Einsatz hat die Freiwillige Feuerwehr Alkoven (Bezirk Eferding) am Sonntag bewältigt: Ein Reh war bei einem Feldweg in Alkoven in einen sechs bis sieben Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt. Eine Spaziergängerin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, als sie das schreiende Tier in dem wasserlosen Schacht bemerkt hatte.

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Die Mannschaft der bei der Feuerwehr Alkoven stationierten Höhenrettergruppe rückte nach der Alarmierung aus und baute ein Vierbein über dem Brunnenschacht auf. Ein Retter seilte sich ab und konnte das Reh festhalten. Mit einer Motorwinde wurden Retter und Reh nach oben gezogen. Das Tier ergriff daraufhin offensichtlich unverletzt die Flucht, heißt es bei der Feuerwehr Alkoven. Ursache für den Absturz dürfte ein gebrochener Brunnendeckel gewesen sein, die Feuerwehr barg auch einen Teil des Deckels aus dem Schacht.

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