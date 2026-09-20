Dieses NÖ-Kraftwerk liefert Strom für 12.000 Wiener Haushalte

Seit einem Jahrhundert liefert das Wasserleitungskraftwerk in Gaming sauberen Strom und macht dabei aus Wiener Trinkwasser eine doppelte Erfolgsgeschichte.

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Das Kraftwerk von Wien Energie in der niederösterreichischen Gemeinde Gaming feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Direkt an der zweiten Wiener Hochquellenleitung gelegen, nutzt die Anlage seit 1926 die Kraft des aus den Alpen kommenden Wassers. Auf einer Strecke von elf Kilometern überwindet die Hochquellenleitung bei Gaming rund 220 Höhenmeter. Genau dieses natürliche Gefälle macht sich das Kraftwerk zunutze. Das Wasser treibt zunächst die Turbinen an und fließt anschließend in unveränderter Qualität weiter nach Wien.

„Das Wasserkraftwerk Gaming zeigt eindrucksvoll, wie vorausschauend nachhaltige Energieerzeugung schon vor 100 Jahren gedacht wurde. Bereits 1926 hat man das Potenzial der Hochquellenleitung erkannt und zur sauberen Stromerzeugung genutzt. Genau dieses Prinzip treibt uns bei Wien Energie bis heute an: Für eine gelungene Energiewende nützen wir vorhandene Potenziale des Wassers, der Sonne und des Windes intelligent und nachhaltig" , so Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie.

Trinkwasser als Kraftpaket

Während das Wasser auf seiner mehr als 180 Kilometer langen Reise nach Wien transportiert wird, erzeugt es ganz nebenbei rund 42 Gigawattstunden Ökostrom im Jahr. Das reicht rechnerisch für 12.000 Haushalte und entspricht dem Elffachen des gesamten Strombedarfs aller Haushalte in Gaming. Wien Energie betreibt heute 26 Wasserkraftwerke in Österreich. Mit neuen Projekten wie dem derzeit entstehenden Kleinwasserkraftwerk Oppenberg in der Steiermark soll das Angebot an sauberer Energie weiter wachsen.

„Wasserkraft hat in Gaming lange Tradition. Unser 100 Jahre altes Wasserkraftwerk leistet heute wie damals einen Beitrag zur sicheren Versorgung mit heimischer Energie. Ich bin stolz darauf, dass wir hier wahre Energie-Pioniere wahren und in unserer Gemeinde weiterhin auf erneuerbaren, lokalen Strom setzen”, sagt Andreas Fallmann Bürgermeister von Gaming.