Kinderkrebshilfe: Hope Run ruft zur Teilnahme auf

Am 26. September wird die Trabrennbahn Krieau wieder zum Schauplatz eines ganz besonderen Laufs für den guten Zweck. Achtung: Die Anmeldung endet bereits am kommenden Sonntag!

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Der Hope Run der Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Burgenland geht heuer in seine dritte Runde. Das Prinzip ist einfach, aber effektiv: In 90 Minuten laufen die Teilnehmer so viele Runden wie möglich - und für jede absolvierte Runde spendet ein Partnerunternehmen einen Euro an die Kinderkrebshilfe. Mitmachen können Einzelstarter ebenso wie Viererteams, Laufpausen sind jederzeit möglich. Das Charity-Event findet am Samstag, den 26. September, in der Trabrennbahn Krieau statt - die Anmeldefrist endet am kommenden Sonntag.

Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre soll die Veranstaltung auch in diesem Jahr weiter wachsen. Rund 700 Teilnehmer schafften im Vorjahr beachtliche 5.442 Runden - jetzt hofft das Organisationsteam auf 1.000 Starter. Neben dem Lauf wartet auf die Zuseher vor Ort ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik, Showeinlagen, Cheerleadern und einer Tombola.

40-jähriges Jubiläum

"Unser Wunsch ist es, den Hope Run als festen Termin in den Kalendern vieler Familien und Laufbegeisterter zu etablieren. Einen Tag, an dem Menschen aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und darüber hinaus zusammenkommen, gemeinsam Runden sammeln und damit krebskranke Kinder und ihre Familien unterstützen. Jede Runde zählt und genau dieser gemeinsame Einsatz macht den Hope Run so besonders", betont Obmann René Mulle.

Seit genau 40 Jahren begleitet die Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Burgenland schon betroffene Familien. Der Verein finanzierte Hilfe für mehr als 3.000 Familien und trägt unter anderem die Kosten für mobile onkologische Dienste, psychologische Betreuung sowie direkte finanzielle Unterstützung. Dabei wird jeder lukrierte Euro dringend benötigt: Allein die mobilen Angebote am St. Anna Kinderspital und im AKH Wien kosten jährlich mehr als eine Million Euro.