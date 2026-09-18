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St. Pölten

Digital-Offensive für mehr Bürgernähe

Florian Krumböck, Vizebürgermeister von St. Pölten.
© VP St. Pölten/Schiefer
Mit „StP Monitor" und „Unser StP" präsentiert Vizebürgermeister Florian Krumböck zwei neue Plattformen, die Stadtpolitik transparenter machen und einen direkten digitalen Draht zur Bevölkerung schaffen sollen.
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„Wir schaffen es, mit unseren Angeboten Politik offener, transparenter und nahbarer zu machen", schickt Krumböck voraus.

Gemeinderatsbeschlüsse auf einen Blick

Der „StP Monitor" fungiert dabei als Transparenzdatenbank für Gemeinderatsbeschlüsse – inklusive Kosten, Auftragnehmern und Abstimmungsverhalten der Fraktionen. Auch Vergleiche zwischen den Parteien sind möglich.

Hintergrund ist ein im Frühjahr abgelehnter ÖVP-Antrag für eine städtische Transparenzplattform: „Wenn die Stadtregierung nicht bereit ist, mehr Transparenz zu schaffen, gehen wir selbst in Vorlage", so Krumböck.

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Bürgeranliegen digital melden

Mit „Unser StP" können Bürgerinnen und Bürger Anliegen samt Fotos direkt einreichen und den Bearbeitungsstand verfolgen. „Unser Versprechen bleibt dabei dasselbe: Wir kümmern uns darum, egal ob vor Ort oder digital", erklärt Krumböck.

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