St. Pölten
Digital-Offensive für mehr Bürgernähe
„Wir schaffen es, mit unseren Angeboten Politik offener, transparenter und nahbarer zu machen", schickt Krumböck voraus.
Gemeinderatsbeschlüsse auf einen Blick
Der „StP Monitor" fungiert dabei als Transparenzdatenbank für Gemeinderatsbeschlüsse – inklusive Kosten, Auftragnehmern und Abstimmungsverhalten der Fraktionen. Auch Vergleiche zwischen den Parteien sind möglich.
Hintergrund ist ein im Frühjahr abgelehnter ÖVP-Antrag für eine städtische Transparenzplattform: „Wenn die Stadtregierung nicht bereit ist, mehr Transparenz zu schaffen, gehen wir selbst in Vorlage", so Krumböck.
Auch interessant
Bürgeranliegen digital melden
Mit „Unser StP" können Bürgerinnen und Bürger Anliegen samt Fotos direkt einreichen und den Bearbeitungsstand verfolgen. „Unser Versprechen bleibt dabei dasselbe: Wir kümmern uns darum, egal ob vor Ort oder digital", erklärt Krumböck.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden