St. Pölten feiert dreifach: Bierhof trifft Straßenfest trifft Höfefest

Am 19. September steht die Landeshauptstadt ganz im Zeichen von drei Festen gleichzeitig: Während im Alumnatsgarten Craft-Bier fließt, verwandelt sich die Linzer Straße in eine bunte Bühne für Musik, Spiel und Geschichten. Auch steigen die Höfefeste.

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Im Rahmen des Höfefests öffnet zum dritten Mal das Craftbeer Festival seine Pforten – ab 14 Uhr schenken die besten regionalen Brauereien im historischen Alumnatsgarten (Zugang über die Fuhrmannsgasse) ihre Klassiker und Raritäten aus. Mit dabei sind unter anderem Dunkelsteiner Bräu, Hofbrauerei Braustall, Egger Privatbrauerei, Gaminger Kartausen Bräu, Geroldinger Brauhaus, Privatbrauerei Nolz, POP-Bier vom Nikolaus und Spitzenbier. Für die musikalische Untermalung sorgen heuer die Mundart-Poprocker von Ringelspü. Der Eintritt ist frei.

„Damit geben wir der Vielfalt unserer Brauereien eine Bühne", so Dominik Mesner, Obmann der Plattform St. Pölten. Auch Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) freut sich über die Kooperation zwischen Höfefest und Marketing St. Pölten GmbH.

Linzer Straße wird zur Festmeile

Parallel dazu laden Bühne im Hof und Kulturzentrum Löwinnenhof* ab 15 Uhr zum LinzerStraßenFest. Das 2024 im Rahmen der Tangente gestartete Projekt will neue Impulse für die Straße setzen – heuer mit Fokus auf die Geschichten der Anrainer.

Erinnerungen, Workshops und ein Skatepark mitten auf der Straße

Stadtarchiv-Leiter Stefan Fuchs-Sommer lädt zum Geschichte-Stammtisch mit alten Fotos, die Caritas stellt ein „Tratschbankerl" für Gespräche auf, und an der „Langen Tafel" entstehen neue Bekanntschaften. Die Bühne im Hof bespielt zusätzlich die Prandtauerstraße mit Straßenspielen, einer „G'schichtldruckerei" und Workshops von Tanz bis Stickerei. Ein Foto-Walk unter professioneller Anleitung rundet das Programm ab (Anmeldung bis 12. September an produktion@festspielhaus.at).

Programm für die Jüngsten und die Skateszene

Kinder erkunden mit dem Stadtmuseum die Geschichte der Straße oder werden mit dem KinderKunstLabor kreativ, während das Jugendzentrum Steppenwolf zu Tischtennis und Wuzler einlädt. Die StP Skate Association verwandelt derweil einen Straßenabschnitt in einen Skatepark – begleitet von Hip-Hop aus Linz und St. Pölten sowie einem Showing des Linzer Projekts B-Girl Circle & Friends.

Löwinnenhof öffnet seine Türen

Im Kulturzentrum Löwinnenhof* präsentieren sich lokale Initiativen mit Ausstellungen und Infoständen, nachmittags gibt es Kurzkonzerte und Lesungen aus der freien Szene, abends übernimmt eine DJ-Line mit Live-Visuals. Wer an einem künstlerischen Projekt zur Geschichte der Linzer Straße mitwirken will, kann sich bis 5. September unter office@buehneimhof.at melden.