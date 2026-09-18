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Halbseitig gelähmt

Hochzeits-Drama: Braut (25) erleidet Schlaganfall

Ein Mann hebt eine Frau am Strand hoch, sie hält einen Strauß roter Rosen.
© GoFundMe
Schlaganfall statt Hochzeitsfeier: Für eine 25-jährige Braut in den USA nahm der schönste Tag ihres Lebens eine dramatische Wendung. Anna Lasco erlitt während ihrer Trauung einen Schlaganfall und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.
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Der Hochzeitstag von Anna und Connor Lasco hatte zunächst ganz normal begonnen. Gemeinsam mit ihren Brautjungfern machte sich die 25-Jährige für die Zeremonie fertig. Doch schon am Vormittag fühlte sie sich schwindelig und unwohl. Zunächst vermuteten sie und ihre Angehörigen, dass die Aufregung dahinterstecken könnte.

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Dann verschlechterte sich ihr Zustand: Ihre Sprache wurde undeutlich, sie hatte Probleme, aufrecht zu stehen, und ihr wurde zunehmend schwindelig. Eine Krankenschwester unter den Brautjungfern führte sogar einen Schlaganfall-Test durch, den Anna bestand. "Niemand denkt, dass eine 25-Jährige einen Schlaganfall erleiden wird. Niemals", schilderte sie später dem US-Sender "WBNS 10TV".

Junger Mann steckt einer lächelnden Frau mit Blumenstrauß eine Blume ins Haar.
Anna and Connor © GoFundMe

Das Paar brach die Feier schließlich ab. Im Krankenhaus bestätigte sich der Verdacht. Anna erlitt einen Schlaganfall und ist seither teilweise auf der linken Körperseite gelähmt. Connor bleibt an ihrer Seite: "Diese zusätzlichen Aufgaben als Pflegeperson nehme ich jederzeit gerne in Kauf, wenn ich sie dadurch bei mir behalten kann."

Auf GoFundMe wurde eine Spendenseite für das Paar eingerichtet.

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