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Grillen am Balkon: Feuer in 6 Wohnungen

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Feuerwehr bekämpft einen Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Fussach.
© Feuerwehr Höchst
In einem Mehrparteienhaus in Fußach in Vorarlberg geriet Donnerstagnachmittag ein Balkon in Brand - Flammen und Rauch griffen auf sechs Wohnungen über.
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Vrlbg. Um Punkt 15.44 Uhr wurde über den Notruf ein Brand in einer Wohnanlage in der Fallenstraße in Fußach gemeldet. Beim Eintreffen Flammen. Das Feuer beschädigte in der Folge insgesamt sechs der acht Wohnungen.

Wegen der Löscharbeiten kam es auf der angrenzenden Landesstraße 202 zu Sperren und Verkehrsbehinderungen, die bis kurz nach 18.00 Uhr andauerten. I

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Großer Schachaden nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus.
Großer Schachaden nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. © Feuerwehr Höchst

Laut Berichten vor Ort dürfte das Feuer von einem Griller am Balkon ausgegangen sein.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Ermittlungen zur Brandursache und ob sogar Fahrlässigkeit vorliegt sowie zu den weiteren Umständen sind im Gange.

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