Touristen nach Attacke von Mega-Schildkröte verängstigt

Eine Touristin hatte bei einer Attacke im offenen Meer Todesangst. Doch das Tier war weder ein Hai noch ein Orca. Es war eine riesige Schildkröte.

Auch wenn Schildkröten nett aussehen, sind Angriffe auf Schildkröten keine Seltenheit, vor allem wenn jemand in ihrem Lebensraum schwimmt. Die Russin Lidia Bazarova lernte dies bei ihrem Türkei Urlaub auf die harte Tour. Die 64-jährige Russin war in Güzeolaba, einem beliebten Badeort am Mittelmeer, schwimmen gegangen und befand sich nur etwa drei Meter vom Ufer entfernt, als sich das Tier sie attackierte und seinen Schnabel in ihren Hintern bohrte.

© East2West

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur IHA sagte sie: "Ich habe nichts erwartet, ich war wirklich nah am Ufer - etwa drei oder vier Meter - als ich mich einfach auf den Rücken drehte und so lag. "Dann packte mich etwas am Hinterteil. Es war wirklich beängstigend. Ich wusste nicht, was es war, das mich plötzlich packte."

© East2West



Die große Schildkröte versuchte, sie unter Wasser zu ziehen, und Lidia fügte hinzu: "Ich schlug mit den Armen auf dem Wasser herum, ich war am Ertrinken. Die Kreatur ließ mich los, nur um mich mit einem noch stärkeren Biss zu packen. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat," so die Frau.

© East2West

Karettschildkröte

Caretta

Caretta

Ein Rettungsschwimmer beendete jedoch die heikle Situation je, verscheuchte das Tier und brachte die Frau wieder sicher an Land. Lidia erlitt Wunden am Gesäß, an der Hüfte, an den Beinen und an den Fingern. Bei dem fraglichen Tier handelte es sich um eine), die bis zu 160 kg schwer werden kann.