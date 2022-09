Die Passagiere freuen sich über die sexy Darbietung.

Eine Pole-Tänzerin aus der USA verblüffte kürzlich Passagiere in einem fahrenden Zug. Embla Bergli schwingt sich in einem Video gekonnt auf die Stange in der Mitte des Zuges und zeigt geschickt einige ihrer sexy Pole-Dance-Posen. Zu ihrem TikTok-Video schreibt die Tänzerin: "Mein Leben ist ein Film und ich bin die Hauptfigur."

Die meisten User finden die Aktion von Bergli sehr ansprechend. "Das ist Oberkörperkraft", schreibt ein Fan. "Dieser Halt sogar mit Leggings, verdammt gut", schreibt ein anderer User.