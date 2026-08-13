Le Labo: Slow Perfumery feiert Wien-Premiere

Le Labo hat ihre erste Boutique in Österreich eröffnet.

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Als Luxus- und Nischenparfümhersteller ist Le Labo seit 20 Jahren auf dem Markt: Eddie Roschi und Fabrice Penot gründeten das Unternehmen in Grasse, der Welthauptstadt des Parfüms, und entwickelten es in New York weiter, wo sie 2006 ihre erste Boutique eröffneten. Le Labo hat neben veganen Parfüms auch Duftkerzen, Raumdüfte und Körperpflege im Programm. Die Düfte werden oft erst beim Kauf angemischt und sind daher nicht nur besonders exklusiv, sondern auch absolut frisch. Benannt sind sie nach der Hauptnote und der Anzahl der Inhaltsstoffe. Der Bestseller Santal 33 besteht etwa aus Sandelholz und 33 weiteren Komponenten.

Marmor, Stein und Düfte: Der Bereich aus hellem Marmor beherbergt die Body-, Hair- und Face-Produkte. Das dunkle Parkett gibt dem Raum seine Wärme. © Le Labo

Ikonisches Design

Die Gestaltung der Flakons ist minimalistisch gehalten und an die Ästhetik historischer Apothekerflaschen angelehnt. Die schnörkellosen Glasflakons mit schlichten Etiketten sind weltberühmt und werden von Kenner:innen sofort erkannt. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Interieur der über 150 Boutiquen in Metropolen wie New York, Paris, London, Mailand, Kopenhagen – und neuerdings auch in Wien. Im Juli hat Le Labo am Tuchlauben 19 seine erste Niederlassung in Österreich eröffnet.

Sehenswerte Architektur

Die Boutique am Tuchlauben fällt mit den Rundbögen sofort ins Auge. Die Fassade wird von einer eigens für den Standort entwickelten Typografie geschmückt. © Le Labo

Das schöne Kreuzgewölbe des Gebäudes wurde zum Mittelpunkt der Restaurierung und gibt dem Raum seinen einzigartigen Charakter. Das edle Interieur der Slow Perfumery ist von der Wiener Moderne beeinflusst und verbindet historische Substanz mit zeitgenössischer Handwerkskunst. Klassische Schachbrett- und Fischgrätparkette verleihen der Boutique schlichte Eleganz, ein geschwungener Labortresen wird zum Herzstück des Raums. Vintage-Tische und lokal gefertigte Keramiken runden das Bild ab und zeigen die enge Verbindung zur Kultur der Stadt und Handwerkskunst.