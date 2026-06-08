Gucci verwandelt Monacos Beach Club La Rose des Vents in ein Blumenparadies

Gucci feiert seine Rückkehr nach Monaco mit einem sommerlichen Takeover des Beach Clubs La Rose des Vents Monte Carlo. Im Mittelpunkt steht das legendäre Flora-Motiv – ein Designklassiker, der einst für Fürstin Gracia Patricia von Monaco geschaffen wurde.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Monaco bekommt diesen Sommer ein besonders stilvolles Update: Gucci übernimmt die La Rose des Vents Monte Carlo und verwandelt den eleganten Beach Club in eine immersive Designwelt aus Farben, Texturen und floraler Opulenz. Das saisonale Takeover läuft bis Oktober – perfekt abgestimmt auf die mondäne Sommersaison an der Côte d’Azur.

© Gucci

Riviera-Glamour trifft Gucci-Design

Im Zentrum der Gestaltung steht eines der berühmtesten Motive des italienischen Modehauses: Gucci Flora. Das florale Muster, das seit Jahrzehnten zur visuellen DNA der Marke gehört, zieht sich nicht nur durch die Mode, sondern nun auch durch das Interior des Beach Clubs. Statt nur auf Seidenschals, Kleidern oder Accessoires zu erscheinen, wird Flora hier räumlich inszeniert – als dekoratives Gesamterlebnis, das Monacos Riviera-Ästhetik mit Guccis unverwechselbarer Designsprache verbindet.

© Gucci

Motiv mit royaler Geschichte

Besonders spannend ist die historische Verbindung zwischen Flora und Monaco. Das Motiv wurde 1966 von Künstler Vittorio Accornero auf Wunsch von Rodolfo Gucci entworfen – als Geschenk für Fürstin Gracia Patricia von Monaco. Ursprünglich als Seidenschal präsentiert, zeigte Flora ein üppiges Feld aus Blüten, Pflanzen und Farben. 37 verschiedene Farbtöne machten das Muster zu einer außergewöhnlich detailreichen Komposition, die bis heute nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat.

© Gucci

Dass Gucci ausgerechnet in Monaco auf dieses Motiv setzt, wirkt daher wie eine stilvolle Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. La Rose des Vents wird zum Schauplatz einer Geschichte, in der Mode, Design und royaler Glamour miteinander verschmelzen. Das ikonische Blumenmuster erscheint nicht nostalgisch, sondern modern interpretiert: als sommerliches Statement für luxuriöse Leichtigkeit, italienische Eleganz und die Kunst, ein Markenmotiv in ein komplettes Ambiente zu übersetzen.

© Gucci

Gucci-Sommer an den schönsten Resort-Destinationen

Darüber hinaus erweitert Gucci das Gefühl eines luxuriösen Riviera-Sommers mit einer eigenen saisonalen Auswahl, die weltweit in Boutiquen, online und an ausgewählten Resort-Destinationen erhältlich ist – darunter Porto Cervo, Capri, Ibiza, Mykonos, Saint-Tropez und Cannes.