Antonelli holt sich Monaco-Pole - Verstappen 2.

WM-Leader Kimi Antonelli fährt den Superstars weiter um die Ohren und hat den ersten Startplatz für das Formel-1-Rennen in Monaco erobert.

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Der 19-jährige Mercedes-Pilot ließ am Samstag in einer spannenden Qualifikation auf dem Stadtkurs von Monte Carlo in der letzten Runde Red-Bull-Superstar Max Verstappen um hauchdünne 0,043 Sekunden hinter sich, Dritter wurde Lewis Hamilton im Ferrari (+0,228). Mercedes-Chef Toto Wolff schwärmte über "eine Runde für die Geschichtsbücher".

"Das war eine der Runden, die man wohl als magisch bezeichnet. Ich habe alles zusammengebracht", sagte Antonelli selbst. Der 19-Jährige ist dank des besten Startplatzes voll auf Kurs zu seinem fünften Sieg in Serie. Schon vor dem sechsten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, Sky) hat Antonelli in der WM-Wertung 43 Punkte mehr als Teamkollege George Russell, der nur von Rang sechs startet.

Frustriert war auch Lokalheld Charles Leclerc, der in seiner Geburtsstadt Vierter wurde. "Es ist definitiv sehr eng zwischen uns allen. Wir haben irgendwas verloren heute vor dem Qualifying, das müssen wir uns in der Fabrik ansehen", sagte sein Ferrari-Teamkollege Hamilton. Mit starken Auftritten im Freitagstraining hatte das Ferrari-Duo noch Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg genährt. Denen verpasste Antonelli einen starken Dämpfer. "Er ist gerade so frei, hat einen guten Rückenwind und dann kannst du es gerade hier in Monaco fliegen lassen", sagte der Wiener Wolff über die Startplatzjagd. Die ist in Monaco noch wichtiger als bei anderen Rennen, weil Überholen auf dem engen Stadtkurs fast unmöglich ist.