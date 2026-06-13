Grillen 2026: Luxus am Rost

Die neue Ära des Genusses: High-End-Grills als Bühne für Gourmets.

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Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und im Garten blüht alles! Das kann nur heißen, dass die Grillsaison beginnt. Statt drinnen am Herd zu stehen, versammeln wir uns im Garten und freuen uns über ein Gourmet-Menü vom Rost. Moderne High-End-Grills können mehr als Würstchen- und Fleischberge rösten. Sie sind die neuen Stars der Outdoor-Kulinarik und verbinden technische Innovation mit skulpturaler Ästhetik und machen das BBQ zum anspruchsvollen Gourmet-Event. Grillen ist heute weit mehr als eine Zubereitungsart; es ist eine gesunde, abwechslungsreiche Kunstform für Genießer, begleitet von einem Hauch von Luxus.

Grillspaß mal vier

Ein Gerät, das diesen Ansprüchen gerecht wird und sie noch übertrifft, ist der KOQOON GQ4 Gasgrill. Auf gleich vier verschiedenen Grillzonen garen Lebensmittel mit unterschiedlichen Garzeiten bei ihrer perfekten Temperatur und alles wird problemlos zur gleichen Zeit fertig. Die hochpräzise Temperaturautomatik garantiert, dass Steak, Garnelen und Gemüse auf den Punkt sind, ein Nachjustieren ist nicht mehr nötig.

Ausgezeichnetes Design

Gesteuert wird der Edel-Grill nicht mehr über Knöpfe, sondern über eine intuitive Touch-Bedienung, die dem KOQOON GQ4 eine besondere Eleganz verleiht und seine Ästhetik auf ein neues Level hebt. Das Design ist puristisch und selbst die Gasflasche stört das Bild nicht, da sie dezent im Korpus des Grills verschwindet. Kein Wunder, dass das Gerät neben dem begehrten German Design Award in Gold auch den iF DESIGN AWARD abgeräumt hat.

Wer damit nicht genug hat, kann eine Variante mit praktischem Organizer ordern, das Set-up um einen Pizzastein oder eine Teppanyaki-Platte erweitern und das Grill-Erlebnis so aufs nächste Level heben.

Die Geschirr-Kollektion Santiago de Borja von der belgischen Designerin Shurleey ist charakterstark und zelebriert Kontraste. Speiseteller um 78 Euro/zwei Stück. serax.com © Serax

Grill-Klassiker

Nachhaltige und unumstößliche Qualität machen den Block D Grill von Flammkraft seit vielen Jahren zu einer erstklassigen Wahl. Die Generation 5 setzt das fort und setzt dem mit begeisternden Innovationen noch eins drauf. Der Block D ist vollständig aus Edelstahl gefertigt. Dank der innovativen Anordnung der Brennerzonen meistert er die gesamte Klaviatur der Kulinarik – vom präzisen, direkten Grillen bis hin zum sanften, indirekten Garen bei Niedrigtemperatur. Neu ist das OfenDock mit zwei entnehmbaren Edelstahlschalen zum Backen, Braten und Gratinieren.

Die fünfte Generation des ansehnlichen Block D Grills von Flammkraft ist vollständig aus Edelstahl gefertigt, ermöglicht alle Varianten des Grillens und ist Built-in-kompatibel. flammkraft.com © Flammkraft

Mit seiner kompromisslos geradlinigen, monolithischen Formsprache setzt dieser Grill ein architektonisches Statement in jeder Outdoor-Lounge.