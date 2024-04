KI sorgt für nackte Einblicke

Cloud schickt KI-generierte Nacktfotos von bekleideten Models retour.

Unglaublich, aber wahr: Das Berliner Unternehmen Nuca hat eine Kamera entwickelt, die Fotos von bekleideten Menschen in Nacktbilder umwandelt. Binnen Sekunden generiert eine KI mögliche Nacktversionen der abgebildeten Personen und schickt diese via Cloud zurück an die Kamera.

Kamera kommt nicht in den Handel

Panik brauchen mögliche Kunden oder Models jedoch keine aufzureißen. Laut Betreibern wird es diese Kamera nie im Handel zu kaufen geben. Allerdings: Nuca ist nicht das einzige Unternehmen, dass sich dieser Bildtechnologie widmet. KI-generierte Nacktaufnahmen können nämlich auch über andere Anbieter im Netz erstellt werden.