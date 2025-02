Romantik pur: Valentinstagsdinner am Donauturm

Wer noch das perfekte Date für den Valentinstag sucht, könnte seine Liebste mit einem Highlight am Wiener Donauturm überraschen.

Speziell am Feiertag aller Liebenden, dem 14. Februar 2025, bietet der Donauturm, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, zwei exquisite kulinarische Erlebnisse, die garantiert Herzen höherschlagen lassen

Das Küchenteam hat zwei raffinierte Menüs kreiert, die Genuss und Romantik perfekt kombinieren und diesen Abend zu einem unvergesslichen Moment machen werden.

Konzerterlebnis in luftigen Höhen

Auf 170 Meter Höhe kann man nicht nur ein mehrgängiges Menü und einen herrlichen Blick über Wien genießen. Auch ein Konzert von Classic Sound Vienna ist inklusive.

Das perfekte Valentinstags-Date gibt's inklusive Weinbegleitung und einer Rose pro Paar schon um 199 Euro pro Person. Für mutige Liebespaare ist auch die Nutzung der spektakulären Außenrutsche inklusive.

Nicht nur am Valentinstag, sondern auch am Aschermittwoch gibt's eine spezielle Aktion: Am 5. März steigt im Donaubräu der traditionelle Heringsschmaus - um 37 Euro pro Person.