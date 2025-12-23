Die besten Last-Minute-Geschenke zu Weihnachten (die nichts kosten!)

Die schönsten Geschenke sind die, die von Herzen kommen – ganz egal wie kurzfristig sie ausgesucht sind. Wir verraten die besten Ideen für Last-Minute-Geschenke. Pluspunkt: Diese Ideen kosten nichts!

Keine Zeit mehr für Shopping, kein Budget (mehr) – oder einfach keine Lust auf noch mehr Zeug? Gute Nachrichten: Die schönsten Weihnachtsgeschenke kosten oft gar nichts. Sie brauchen weder Kreditkarte noch Online-Bestellung, sondern nur ein bisschen Herz, Zeit und Kreativität. Wir zeigen Last-Minute-Geschenkideen, die kostenlos sind und trotzdem für echte Weihnachtsgefühle sorgen.

1. Zeit verschenken – das wertvollste Gut überhaupt

Ein Gutschein für einen gemeinsamen Spaziergang, einen Kaffee oder einen Spieleabend wirkt oft mehr als jedes Packerl. Schön handschriftlich verpackt, vielleicht mit einem konkreten Termin – und schon wird aus einer Idee ein echtes Versprechen.

© Getty Images

2. Persönlicher Brief statt WhatsApp-Nachricht

Wann hat man zuletzt einen echten Brief bekommen? Ein paar ehrliche Zeilen darüber, warum man jemanden schätzt, rühren oft mehr als jedes Luxusgeschenk. Tipp: Nicht perfekt formulieren wollen – ehrlich schlägt poetisch.

3. Der „Ich-bin-da“-Gutschein

Ein Gutschein fürs Zuhören, fürs Babysitten, fürs Helfen beim Übersiedeln oder fürs gemeinsame Aufräumen nach den Feiertagen. Besonders für gestresste Eltern, Singles oder ältere Menschen unbezahlbar.

© Getty Images

4. Playlist mit Gefühl

Eine selbst zusammengestellte Playlist für Autofahrten, Sonntage im Bett oder „wenn alles zu viel wird“. Mit persönlicher Erklärung, warum welcher Song drauf ist. Funktioniert für Partner:innen genauso wie für Geschwister und Freund:innen.

5. Wissen teilen

Sie können gut kochen, organisieren, trainieren, erklären? Verschenken Sie eine private Mini-Lesson: „Ein Abend, an dem ich dir mein Lieblingsgericht koche“ oder „Ich zeig dir endlich, wie deine Fotos besser werden“.

6. Ein freier Abend

Für Eltern ein absoluter Jackpot: ein Gutschein für einen babysitterfreien Abend. Für Paare: ein Abend ohne Handy, Serien oder Verpflichtungen – nur zu zweit.

© Getty Images

7. Rituale statt Dinge

Ein neues gemeinsames Ritual verschenken: jeden Sonntagabend telefonieren, einmal im Monat gemeinsam frühstücken, jedes Jahr einen Fix-Termin. Beständigkeit ist das schönste Geschenk.

8. Persönlicher Stadt-Guide

Sie wohnen in einer anderen Stadt als Ihre Familie und/oder Freunde? Verschenken Sie einen persönlichen Sightseeing-Guide für den nächsten Besuch: Café-Ecken, Spazierwege, geheime Bankerl, Museums-Lieblinge.

© Getty Images

Fazit:

Weihnachten muss nicht teuer sein, um bedeutungsvoll zu sein. Gerade in letzter Minute zeigen kostenlose Geschenke, worum es wirklich geht: Nähe, Zeit und echte Verbindung. Und die sind – zum Glück – nicht ausverkauft.