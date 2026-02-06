3-Gänge-Menü für 10 Euro: Hier ist Essen gehen in Europa am günstigsten

Essen gehen wird immer teurer und gerade im Urlaub kann ein spontanes Dinner schnell zum Kosten-Schock werden. Ein paar Restaurantbesuche hier, ein Café dort – zack, ist das Urlaubsbudget weg. Umso besser, wenn man vorher weiß, wo man fürs Essen gehen nicht so tief in die Tasche greifen muss.

Kennen Sie das auch? Der Urlaub ist traumhaft, das Essen lecker, doch dann kommt die Rechnung und Ihnen bleibt das Schnitzel im Hals stecken. Schluss damit! Wir wollen, dass Sie Ihren Urlaub genießen, ohne bei jedem Bissen nervös an den Kontostand zu denken. Das neue Ranking des Reiseportals ferrygogo.de zeigt, wie stark sich Restaurantpreise in Europa unterscheiden. Wir zeigen Ihnen, wo Sie für wenig Geld wie ein König speisen und wo Sie lieber den Kochlöffel selbst schwingen sollten, um Ihre Urlaubskasse zu retten.

So wurde verglichen

Als Grundlage dient der durchschnittliche Preis für ein 3-Gänge-Menü für zwei Personen in einem mittelklassigen Restaurant, ohne Getränke. Wichtig: Die Zahlen sind kein fixer Preis für ein bestimmtes Lokal an einem bestimmten Abend. Aber sie geben einen sehr guten Überblick, wo man kulinarisch günstig unterwegs ist.

Hier isst man in Europa am günstigsten

Wer 2026 clever reist und sparen will, steuert den Balkan an. Der unangefochtene Preis-Sieger ist der Kosovo. Hier kostet ein 3-Gänge-Menü für zwei Personen durchschnittlich unfassbare 20 Euro. Das sind gerade mal 10 Euro pro Kopf für Vorspeise, Hauptgang und Dessert!

© Getty Images

Dicht auf den Fersen sind dem Spitzenreiter seine Nachbarn in Nordmazedonien mit rund 24 Euro und Moldawien mit knapp 30 Euro für das komplette Dinner-Erlebnis zu zweit. Auch in Bosnien & Herzegowina werden Sie satt und glücklich für knapp über 30 Euro.

Die Top 10 der günstigsten Länder für Restaurantbesuche

Kosovo: 20 € Nordmazedonien 24 € Ukraine 26 € Moldau 30 € Bosnien und Herzegowina 31 € Weißrussland 36 € Serbien 38 € Bulgarien 41 € Tschechien 41 € Rumänien 41 €

Günstige Preise in beliebten Urlaubsländern

© Getty Images

Wer den klassischen Süden bevorzugt, muss zwar etwas tiefer in die Tasche greifen, bekommt aber immer noch viel für sein Geld. In Spanien oder Griechenland müssen Sie mit entspannten 50 Euro für zwei Personen rechnen. Noch einen Tick günstiger kommen Sie im wunderschönen Portugal weg, wo die Rechnung oft bei ca. 45 Euro liegt. Und der absolute Trend-Aufsteiger Albanien lockt nicht nur mit Traumstränden, sondern auch mit Dinner-Preisen von rund 41 Euro.

Preis-Schock: Wo Ihnen der Appetit vergeht

Die höchsten Restaurantpreise finden sich weiterhin vor allem in Nordwest-Europa, hier sollten Sparfüchse definitiv einen Bogen machen. In der Schweiz zahlen Sie für das gleiche Menü schockierende 107 Euro! Auch in Dänemark (94 Euro) und Norwegen (90 Euro) reißt das Abendessen ein riesiges Loch in die Reisekasse.

Die Top 10 der teuersten Länder für Restaurantbesuche

Schweiz 107 € Dänemark 94 € Luxemburg 90 € Norwegen 90 € Niederlande 80 € Irland 80 € Finnland 80 € Belgien 80 € Vereinigtes Königreich 75 € Schweden 75 €

Österreich liegt im Mittelfeld

Österreich liegt mit 70 € für ein Dinner zu zweit im europäischen Mittelfeld, Deutschland mit 65 € etwas darunter. Damit sind beide Länder klar günstiger als die teuersten Regionen Europas, aber deutlich über vielen osteuropäischen Durchschnittspreisen.