Schlager-Ikone trauert um ihren Ehemann

Claudia Jung (61) trauert um ihren Ehemann Hans Singer, der vergangenen Freitag im Alter von 64 Jahren nach einer Krebserkrankung verstorben ist.

Die Schlager-Ikone machte den Verlust am Montag in einem emotionalen Instagram-Statement öffentlich und kündigte zugleich ihren sofortigen Rückzug aus der Öffentlichkeit an.

Noch zu Jahresbeginn hatte Jung ihre Tournee wegen einer Bronchitis unterbrechen müssen, erklärte nun jedoch im Instagram-Posting, gesundheitlich wieder genesen zu sein. "Dennoch muss ich Euch leider mitteilen, dass ich meine Konzerte im Moment erstmal nicht fortsetzen kann", schreibt Jung.

Ihr Ehemann verstarb in ihren Armen

Dann folgt die traurige Nachricht: Ihr Mann war vor zwei Jahren an Krebs erkrankt, lange bestand Hoffnung auf eine Stabilisierung nach einer schweren Operation. In der vergangenen Woche verschlechterte sich sein Zustand jedoch plötzlich dramatisch, und er verstarb am frühen Freitagmorgen in ihren Armen.

Jung schreibt: "Es fühlt sich an, als sei mit ihm auch ein Teil von mir gestorben und ich kann seit dem keinen klaren Gedanken mehr fassen, deshalb muss ich mich mit sofortiger Wirkung für die nächsten Monate komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um meine Familie und mich in dieser schweren Zeit zu schützen, meinen Schmerz zu bewältigen und mein Leben neu aufzustellen."

Claudia Jung sagt alle Auftritte bis einschließlich August ab. Sie bat ihre Fans um Verständnis und Geduld und stellte eine Rückkehr in Aussicht, sobald sie sich wieder stark genug fühlt.