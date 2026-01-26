Polizei ermittelt: Vermissten-Drama bei Mick Jagger

Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Von
26.01.26, 13:49
Alexander Key, der Partner von Mick Jaggers Enkeltochter Assisi, wird vermisst und bereits von der Polizei gesucht.  

Mick Jaggers Familie startet die verzweifelte Suche nach einem vermisstem Familienmitglied: Der Partner seiner Enkelin verschwand in Cornwall, nachdem er durch die Straßen geirrt war. Alexander Key, ein 37-jähriger Koch, der mit Jaggers 33-jähriger Enkeltochter Assisi zwei Kinder hat, wurde zuletzt am Freitagnachmittag in Boscastle gesehen. Er wurde am Samstagabend bei der Polizei von Devon und Cornwall als vermisst gemeldet, woraufhin ein dringender öffentlicher Aufruf gestartet wurde.

© Getty Images

© Devon and Cornwall Police


Die Polizei beschreibt ihn als von mittlerer Statur mit auffällig hellblondem Haar, das er häufig in farbenfroher Kleidung trägt. Auf den von Jade – der Tochter des Rolling-Stones-Frontmanns und seiner ersten Frau Bianca Jagger – geteilten Polizeifotos trägt Alexander eine auffällige orange gemusterte Jacke. Alexander ist Mitinhaber des beliebten Fischrestaurants „The Rocket Store“ in Boscastle, zusammen mit Küchenchef Freddie Woodruff.

Die Polizei äußerte sich zunehmend besorgt um Alexanders Wohlergehen, während die Such- und Ermittlungsarbeiten im Raum Boscastle andauern.

