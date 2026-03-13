Mit DIESEM Herzkleid verzaubert Vicotria Swarovski "Let's Dance"-Fans

"Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski sorgt jede Woche mit ihren ausgefeilten Kleidern für viel Gesprächsstoff. Dieses Mal bekommt sie für ihr Herzkleid viel Liebe.

Am Freitag, dem 13. März, begeistert Victoria Swarovski die "Let's Dance"-Zuschauer mit einem eng anliegenden Kleid. Das fast transparente Outfit ist mit Reihen voller pinker Herzen in verschiedenen Größen bestückt.

Farblich passend trägt die Moderatorin pinke High Heels. Ihre Nägel hat Victoria Swarovski dunkelrot lackiert und ihre Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden.

"Wow, was für ein Look"

Mit dem Outfit sorgt die "Let's Dance"-Moderatorin für Begeisterung. Unter ihrem Instagram-Posting sammeln sich zahlreiche Komplimente. Eine Userin kommentiert: "Was für ein cooles Outfit." Ein weiterer meint: "Sehr hübsch! Das schöne Kleid steht Ihnen sehr gut!" Ein Nutzer schreibt kurz "Herzdame" unter dem Posting.

Eine weitere Person schwärmt: "Tolles Kleid für eine unglaublich fantastische Lady!" Ein Nutzer schreibt: "Wow, was für ein Look! Die Details sind der Wahnsinn." Ein Kommentar lautet: "Sie sehen heute wieder zum Anbeißen aus! Das Kleid ist toll und die Herzen witzig."