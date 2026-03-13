Schauspiel-Star schockt mit Alko-Beichte: "Mein Leben lang..."

Die Salzburger Schauspielerin Muriel Baumeister spricht offen wie nie über ihre überwundene Alkoholsucht und den harten Weg zurück in ein kontrolliertes Leben ohne Weißwein und Gin Tonic.

Schauspielerin Muriel Baumeister (54) gewährt im Talk-Format „Wendepunkte“ des Potsdamer Selbsthilfevereins SEKIZ e.V. schonungslose Einblicke in ihre Vergangenheit. Die Künstlerin, die im Sommer 2022 zudem die Diagnose Brustkrebs erhielt, kämpfte jahrelang gegen die Abhängigkeit. Im Oktober 2017 zog sie schließlich die Reißleine und unterzog sich in der Berliner Charité einem kalten Entzug.

Hauptgrund für diesen radikalen Schritt waren ihre drei Kinder. Bereits im Jahr 2019 erklärte sie im Gespräch mit „Die Bunte“: „Meine Kinder mussten mir Dinge zigmal erzählen, weil ich wegen des Alkohols am nächsten Tag alles vergessen hatte.“ Der Konsum sei in ihrem Leben lange Zeit „normal“ gewesen, habe sich jedoch irgendwann ins Negative gesteigert. „Ich habe mein Leben lang getrunken“, gestand die 54-Jährige nun offen im aktuellen Talk.

Verlust der totalen Kontrolle

Der Wendepunkt kam, als das Trinken zur einsamen Gewohnheit wurde. Baumeister warnt davor, dass man sich Gedanken machen müsse, sobald man beginne, alleine zu trinken oder Unruhe verspüre, wenn kein Nachschub im Haus sei. Früher zeigte sie eine enorme Toleranz gegenüber Alkohol, wie sie gegenüber „Die Bunte“ ausführte: „Ich war mal mit Freunden unterwegs, da habe ich zehn Gin Tonic getrunken ohne nennenswerte Auswirkungen. Für normale Leute unvorstellbar.“ Die körperlichen Folgen blieben nicht aus: Eine dauerhafte Magenschleimhautentzündung quälte sie. Rückblickend erinnert sie sich, dass sie sich jeden Morgen übergeben musste, nur um danach direkt wieder Weißwein zu trinken.

Schwerer Weg zur Trockenheit

Einen einzelnen Auslöser für die Sucht gab es laut Baumeister nicht, doch die Geburt ihrer dritten Tochter im Jahr 2024 und eine damit einhergehende pränatale Depression hätten die Situation massiv verschärft. Nach einer Alkoholfahrt im Oktober 2016 realisierte sie, dass sie die Kontrolle verloren hatte. Erst beim dritten Anlauf gelang der Schauspielerin der Absprung.

Täglicher Kampf gegen Rückfall

Heute ist der TV-Star seit fast zehn Jahren trocken. Dennoch bleibt die Wachsamkeit ihr ständiger Begleiter. Laut eigener Aussage gibt es auch heute noch jeden Tag einen Moment, an dem die Situation kippen könnte. Der Abschied vom Alkohol sei für sie ein lebenslanger Prozess.