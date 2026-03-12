Priscilla Presley eröffnete Elvis-Ausstellung in Wien mit knapp zwei Stunden Verspätung

Sie war einer der unkompliziertesten Stargäste, die Richard Lugner je zum Opernball brachte. Jetzt kehrte Priscilla Presley aus Wien-Liebe zurück – allerdings mit einigen Hürden.

Wien hat eine neue, prominente Verehrerin: Priscilla Presley. Nachdem die Witwe des „King of Rock ’n’ Roll“ im Februar 2024 als letzter glanzvoller Gast an der Seite des verstorbenen Richard Lugner den Opernball beehrte, scheint ihre Affinität zur Donaumetropole ungebrochen. Damals gestand sie, sich „in Wien verliebt“ zu haben – eine Romanze mit der Stadt, die nun ihre Fortsetzung findet, wenngleich mit vielen Hindernissen...

Priscilla Presley in Wien. © Roman Fuhrich

Ein Hauch von Graceland in Margareten

Am Donnerstag, dem 12. März, gab die Stilikone mit knapp zwei Stunden Verspätung – ihr Gepäck kam nicht in Wien an und folglich auch ihr Kosmetikkoffer nicht – den Startschuss für ein kulturelles Highlight der besonderen Art. Beim Altwarenmarkt der 48er-Tandler in Wien-Margareten eröffnete sie die Ausstellung „Elvis & Priscilla“. Unter dem bezeichnenden Motto „Alt aber Gut“ werden dort über 1.800 Exponate präsentiert – von Original-Kleidungsstücken und Möbeln bis hin zu einer legendären Elvis-Gitarre aus dem Jahr 1959.

Priscilla eröffnete mit zwei Stunden Verspätung dann doch noch die Ausstellung. © Andreas Tischler

Während der Eröffnung wurden Witze über das verlorene Gepäck gemacht. Priscilla müsse sich keine Sorgen machen, denn die Ausstellung beinhalte mehrere Original-Kostüme der Elvis Witwe. Schließlich habe sie noch immer dieselbe Figur wie damals.

Die Ausstellungs-Exponate beim 48er-Tandler. © Roman Fuhrich

Es handelt sich dabei um die weltweit größte Sammlung dieser Art außerhalb von Graceland. Besonders bemerkenswert: Priscilla Presley bereicherte die Schau persönlich mit Leihgaben aus ihrer Zeit in Deutschland, was der Ausstellung eine höchst private Note verleiht.

Priscilla Presley und Dennis Jale bei ihrer Ankunft. © Andreas Tischler

Emotionale Beichte im Intercontinental

Freitag, der 13. März, steht ganz im Zeichen der persönlichen Aufarbeitung. In ihrem Wiener Domizil, dem traditionsreichen Hotel Intercontinental, bittet sie zu „An Evening with Priscilla Presley“. Das Publikum erwartet eine hochemotionale Retrospektive ohne Tabus. Im Interview mit oe24 skizzierte sie bereits den Rahmen dieses Abends: „Es ist eine Reise durch mein Leben mit allem Drum und Dran: das Gute sowie das Schlechte und auch der Schmerz.“

Vom schicksalhaften ersten Treffen über den Heiratsantrag bis hin zum tragischen Verlust ihrer Tochter Lisa-Marie möchte Presley alle privaten Fragen klären. Es ist ein Abend, der Tränen und tiefe Einblicke in ein Leben im Schatten und im Scheinwerferlicht einer Legende verspricht.

© Dennis Jale

Zugabe in Salzburg

Ihre Österreich-Reise endet jedoch nicht in der Bundeshauptstadt. Nach weiteren geplanten Sightseeing-Stopps wird Priscilla Presley am 18. März eine „Zugabe“ in Hallein geben, um ihre Verbundenheit mit dem Land weiter zu vertiefen.