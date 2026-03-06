Priscilla Presley eröffnet große Elvis-Schau im 48er-Tandler

Eine außergewöhnliche Elvis-Sammlung macht Station in Wien. Rund 1.800 Exponate erzählen im 48er-Tandler Margareten vom Leben des "King of Rock ’n’ Roll". Zur Eröffnung kommt Elvis-Witwe Priscilla Presley höchstpersönlich in die Stadt.

Rock’n’Roll zieht in Margareten ein. Priscilla Presley reist nach Wien und eröffnet persönlich eine Ausstellung über Elvis Presley im 48er-Tandler. Für Fans des "King" wird das Wochenende zu einer seltenen Begegnung mit Originalstücken aus seinem Leben.

Originalstücke aus dem Leben des King

Am 12. März um 13.30 Uhr startet im 48er-Tandler Margareten die Ausstellung „Elvis & Priscilla“. Presley beantwortet Fragen der Besucher und begleitet danach einen Rundgang durch die Schau. Für die 48er ist es bereits der zweite Besuch der Elvis-Witwe.

Die Ausstellung steht unter dem Motto „Alt, aber gut“. Besucher sehen Erinnerungsstücke, die sonst kaum öffentlich gezeigt werden. Zu den besonderen Exponaten zählt eine Gitarre, die Elvis Presley 1959 in Frankfurt kaufte. Dazu kommen originale Kleidungsstücke, Möbel, Fotografien, Schmuck, Uhren, Filmplakate, Autogramme und sogar Schulhefte. Auch persönliche Erinnerungsstücke von Priscilla Presley aus ihrer Zeit in Deutschland sind Teil der Schau.

Sammlung eines Elvis-Experten

Zusammengestellt hat die Ausstellung der Elvis-Kurator Andreas Schröer aus Gelsenkirchen. Seine Sammlung umfasst rund 1.800 Exponate und gilt als die größte Elvis-Sammlung außerhalb von Graceland. Die Stücke geben Einblick in das Leben des Musikers, der zum „King of Rock ’n’ Roll“ wurde.

Freier Eintritt und Führungen

Besucher können die Ausstellung von 13. bis 15. März im 48er-Tandler Margareten sehen. Der Eintritt ist frei. An allen drei Tagen finden Führungen um 13 Uhr und um 15 Uhr statt und geben zusätzliche Einblicke in das Leben von Elvis und Priscilla Presley.

Am Freitag und Samstag öffnet die Ausstellung von 12 bis 18 Uhr. Am Sonntag können Besucher von 13 bis 17 Uhr durch die Schau gehen. Der Shop im 48er-Tandler bleibt an diesem Tag geschlossen.