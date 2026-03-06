Erlebniswelt Kahlenberg öffnet nach Winterpause

Der Frühling bringt neues Leben auf Wiens Hausberg. Die Erlebniswelt Kahlenberg startet am Freitag in die neue Saison und lockt wieder zahlreiche Outdoor-Fans in den Wienerwald. Gleich zum Auftakt wartet ein Bogensportturnier auf die ersten Besucher.

Die Erlebniswelt Kahlenberg startet am 6. März in die neue Saison und bringt wieder Bewegung auf Wiens Hausberg. Nach der Winterpause öffnet das höchstgelegene Sport- und Freizeitareal der Stadt seine Tore für Outdoor-Fans, Familien und Abenteuerlustige. Zwischen Bäumen und Waldwegen wartet ein breites Angebot für alle, die den Frühling aktiv beginnen wollen.

Klettern und Bogenschießen im Wienerwald

Ein Höhepunkt bleibt der große Waldseilpark. Dort führen 17 Parcours durch den Wald und bis zu 20 Meter über den Boden. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ermöglichen sowohl Einsteigern als auch geübten Kletterfans ihren persönlichen Nervenkitzel. Wer lieber Pfeil und Bogen spannt, findet im 3D-Bogensportpark vier abwechslungsreiche Parcours mit realitätsnahen 3D-Zielen. Besucher benötigen dafür kein eigenes Material. Ausrüstung und Einschulung stehen direkt vor Ort bereit.

© Erlebniswelt Kahlenberg

E-Mountainbikes für Kinder

Auch Radfans entdecken rund um den Kahlenberg zahlreiche Möglichkeiten. Das E-Mountainbike Center stellt moderne E-Mountainbikes in mehreren Rahmengrößen bereit. Für junge Gäste stehen zudem Kinder-E-Bikes zur Verfügung. Damit lassen sich die hügeligen Strecken im Wienerwald komfortabel erkunden.

© Erlebniswelt Kahlenberg

Bogenturnier zum Saisonauftakt

Ein besonderes Highlight folgt gleich am zweiten Tag der Saison. Am Samstag, 7. März, steigt im 3D-Bogensportpark ein Frühlingsturnier. Zahlreiche Teilnehmer haben sich bereits angemeldet. Im Mittelpunkt steht der gemeinsame Spaß am Bogensport. Kinder bis 12 Jahre starten kostenlos. Voraussetzung für die Teilnahme sind Vorkenntnisse sowie eigenes Equipment. Kurzentschlossene können sich am Turniertag zwischen 7:30 und 9:00 Uhr direkt vor Ort anmelden und das Startgeld bezahlen.

Wiener Küche und Blick über die Stadt

Nach einem aktiven Tag im Wald wartet auch die gemütliche Seite des Kahlenbergs. Die Josefinenhütte serviert hausgemachte Wiener Küche und lädt zum Einkehren ein. Rund um die Elisabethwiese genießen Besucher zudem einen weiten Blick über Wien und die ersten warmen Tage des Jahres.

Die Erlebniswelt Kahlenberg verbindet damit Natur, Sport und Ausflugserlebnis hoch über der Stadt und bleibt auch in dieser Saison ein beliebter Treffpunkt für Outdoor-Begeisterte.