Kino-Hammer: Bon Jovi bekommen eigenes Blockbuster-Biopic

Bon Jovi begeben sich jetzt auf den Spuren von Queen und bringen ihre eigene Kino-Biografie.

Queen, die mit „Bohemian Rhapsody“ ja gleich 4 Oscars einstreiften, Elton John („RocketMan“ Bob Marley („One Love“), Bob Dylan („A Complete Unknown)“ oder Bruce Springsteen („Deliver Me From Nowhere“) haben es mit vorgezeigt. Mit Biopics lässt sich große Kasse machen. Und deshalb bringen jetzt auch Bon Jovi ihr Leben und ihre Hits auf die große Leinwand. Der aktuell heißersehnteste Musik-Film nach der Jackson Filmbiografie „Michael“ , die ja schon für 23. April erwartet wird.

© Getty Images

© mark seliger/universal

Universal Studios, die auch den Jackson-Film liefern, plant laut einem Bericht von Variety einen Film über die Bandgeschichte. Bislang ist wenig über das Projekt bekannt, außer Cody Brotter, der das Drehbuch schreibt, sowie Kevin J. Walsh und Gotham Chopra, die als Produzenten fungieren, wurden noch keine weiteren Beteiligten – weder die Besetzung noch die Kreativen – bekanntgegeben. Walsh produzierte bereits die Filme „Napoleon“, „House of Gucci“ und „Manchester by the Sea“.

© zeidler

Mit über 130 Millionen verkauften CDs und Welthits wie „Livin’ on a Prayer“, „You Give Love a Bad Name“ oder It’s My Life“ zählt die 1983 in New Jersey gegründete Rockpartie zu den größten Bands der Musikgeschichte. Nachdem Sänger Jon Bon Jovi jahrelang an Stimmproblemen litt wagt er im Sommer das Live-Comeback: Ab 7. Juli stehen gleich 14 Comeback-Konzerte am Plan. Auch drei Mal im Londoner Wembley Stadion. Für 2027 ist dann eine große Europa-Tour geplant und das Biopic.