Jon Bon Jovi nach Stimmband-OP zurück: Album mit Robbie, Avril Lavigne und Co.

Bon Jovi machen gemeinsame Sache mit den ganz Großen: Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams und viele mehr sind auf dem neuen Kollaborationsalbum „Forever (Legendary Edition)“ dabei. Die Neuauflage des 2024 erschienenen Albums erscheint am 24. Oktober.

Bon Jovi werden ihr 2024 erschienenes Album „Forever“ in einem Kollaborationsalbum neu auflegen, für das sie sich mit Künstlern wie Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams und anderen zusammentun werden. Das Album mit dem Titel „Forever (Legendary Edition)“ enthält auch Beiträge von Gastkünstlern wie Jelly Roll, Lainey Wilson, Ryan Tedder, The War & Treaty, Joe Elliott von Def Leppard und anderen. Es erscheint am 24. Oktober.

Mehr lesen:

Am 29. August veröffentlichen sie die Springsteen-Kollaboration „Hollow Man“ sowie die neue Single „Red, White & Jersey“. Jon Bon Jovi beschreibt das neue Album als „mehr als nur eine Sammlung von Kollaborationen“.





"Aus der Not heraus entstanden"

„Es ist ein Album, das aus der Not heraus entstanden ist“, sagte er in einer Erklärung und bezog sich dabei auf seine Stimmprobleme, die ihn dazu veranlassten, zu sagen, dass er vielleicht nie wieder live auftreten würde. „Meine Stimmbandoperation und die anschließende Reha waren eine gut dokumentierte Reise, die sich während der Veröffentlichung von ‚Forever‘ im Juni 2024 abspielte. Im Studio sang ich gut genug für die Aufnahmen, aber die stimmlichen Anforderungen und Strapazen einer Tournee waren für mich immer noch unerreichbar.

Da ich nicht in der Lage war, auf Tour zu gehen oder ein Album zu promoten, auf das wir alle sehr stolz waren, beschloss ich, einige Freunde um Hilfe zu bitten. Sie alle sind großartige Sänger, Künstler und einfach tolle Menschen.“

Die Trackliste von „Forever (Legacy Edition)“ lautet:

„Red, White & Jersey“

„Legendary“ (feat. James Bay)

„We Made It Look Easy“ (feat. Robbie Williams)

„Living Proof“ (feat. Jelly Roll)

„Waves“ (feat. Jason Isbell)

„Seeds“ (feat. Ryan Tedder)

„Kiss The Bride“ (feat. Billy Falcon)

„The People’s House“ (feat. The War & Treaty)

„Walls Of Jericho“ (feat. Joe Elliott)

„I Wrote You A Song“ (feat. Lainey Wilson)

„Living In Paradise“ (feat. Avril Lavigne)

„My First Guitar“ (feat. Marcus King)

„Hollow Man“ (feat. Bruce Springsteen)

„We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil“ (feat. Carin León)

„Das Ergebnis ist ein Album mit einer neuen Perspektive und einem neuen Geist – ein Kollaborationsalbum, das beweist, dass wir alle in dieser Welt mit ein wenig Hilfe von unseren Freunden zurechtkommen“, fuhr der Sänger fort. „Ich empfinde enorme Freude und Dankbarkeit bei der Veröffentlichung dieses Albums, und ich denke, das zeigt sich auch in der Musik. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es immer etwas Größeres als MICH gibt, und das ist WIR.“

Genesung nach Operation

In einem Interview mit NME über „Forever“ im letzten Jahr sprach er über seine Genesung nach einer Stimmbandoperation, die Chancen einer Hologramm-Show im Stil von ABBA Voyage sowie seine Inspiration durch The Rolling Stones, Taylor Swift und seinen „Hollow Man“-Kollegen Springsteen.

„Als wir anfingen, waren die Rolling Stones gerade 40 geworden, und wir dachten damals, sie seien alt, aber sie setzen bis heute Maßstäbe. Diese Band ist nicht nur für uns ein Vorbild, sondern auch für die Generation, die nach uns gekommen ist“, sagte er damals.

„Schauen Sie sich Paul McCartney an, er ist 81 und nimmt immer noch Platten auf. Bruce Springsteen gibt mit 74 dreieinhalbstündige Konzerte und ist immer noch verdammt gut drauf. Die Leute wollen nicht, dass man durchschnittlich ist.“