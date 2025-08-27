Marco Pogo ist ab sofort im "Lost & Found" zu finden

Marco Pogo hat sein neues Kabarettprogramm „Lost & Found“ angekündigt. Auf Instagram ließ der österreichische Kabarettist die "Katze aus dem Sack" und startet im Jänner 2026 auf große Tour durch Österreich
Marco Pogo hat es offiziell gemacht: Nach monatelanger Arbeit an seinem neuen Programm hat das Allround-Talent heute auf Instagram „Lost & Found“ angekündigt. „Endlich kann ich die Katze aus’m Sack bzw. die Leiche aus’m Keller lassen“, schrieb Pogo in seinem Post. Das Programm sei „sehr gut“ geworden, so der Künstler augenzwinkernd, und die Vorbereitungen für eine umfangreiche Tour laufen bereits auf Hochtouren.
Die Tour startet im Jänner 2026 in Wien und führt Pogo durch zahlreiche Städte in Österreich, darunter Graz, Linz, Salzburg, Dornbirn und St. Pölten. Auch ein Abstecher nach Deutschland steht auf dem Plan: München und Passau stehen im März auf dem Programm. „Es wird a größere/gröbere Tour werden und ich freu mich drauf!“, kommentierte Pogo seine Ankündigung.
Tickets sind bereits erhältlich
Tickets für alle Termine sind ab sofort erhältlich unter pogosempire.com. Für Fans hat Pogo außerdem Merchandise angekündigt: T-Shirts in mehreren Farben, darunter auch klassisches Schwarz, werden im Rahmen der Tour erhältlich sein.
Tour-Termine „Lost & Found“:
- 14.01.2026 | Wien – Stadtsaal
- 21.01.2026 | Graz – Orpheum
- 22.01.2026 | Linz – Posthof
- 23.01.2026 | Hof bei Salzburg – K.U.L.T.
- 24.01.2026 | Riedlingsdorf – Kultursaal
- 30.01.2026 | Zwentendorf – Kleinkunstbühne
- 31.01.2026 | Großwarasdorf – KUGA
- 05.02.2026 | Wörgl – KOMMA
- 06.02.2026 | Dornbirn – Spielboden
- 13.02.2026 | St. Pölten – Bühne im Hof
- 19.02.2026 | Kottingbrunn – Kulturszene
- 20.02.2026 | Ziersdorf – Konzerthaus
- 21.02.2026 | Wien – Globe
- 22.02.2026 | Bad Tatzmannsdorf – Reduce Kultursaal
- 26.02.2026 | Steyr – Röda
- 27.02.2026 | Telfs – Rathaussaal
- 28.02.2026 | Mank – Stadtsaal
- 03.03.2026 | München – Schlachthof
- 04.03.2026 | Passau – Zauberberg
- 05.03.2026 | Baden – Casino
- 09.03.2026 | Wien – Stadtsaal
- 28.03.2026 | Neusiedl am See – Weinwerk
Mit „Lost & Found“ verspricht Marco Pogo erneut pointiertes Kabarett, das österreichische Alltagsthemen, gesellschaftliche Kuriositäten und seine markante Bühnenpersönlichkeit vereint. Fans können sich auf humorvolle Einblicke und eine mitreißende Show freuen.