Marco Pogo ist ab sofort im "Lost & Found" zu finden

Marco Pogo hat sein neues Kabarettprogramm „Lost & Found“ angekündigt. Auf Instagram ließ der österreichische Kabarettist die "Katze aus dem Sack" und startet im Jänner 2026 auf große Tour durch Österreich

Marco Pogo hat es offiziell gemacht: Nach monatelanger Arbeit an seinem neuen Programm hat das Allround-Talent heute auf Instagram „Lost & Found“ angekündigt. „Endlich kann ich die Katze aus’m Sack bzw. die Leiche aus’m Keller lassen“, schrieb Pogo in seinem Post. Das Programm sei „sehr gut“ geworden, so der Künstler augenzwinkernd, und die Vorbereitungen für eine umfangreiche Tour laufen bereits auf Hochtouren.





Die Tour startet im Jänner 2026 in Wien und führt Pogo durch zahlreiche Städte in Österreich, darunter Graz, Linz, Salzburg, Dornbirn und St. Pölten. Auch ein Abstecher nach Deutschland steht auf dem Plan: München und Passau stehen im März auf dem Programm. „Es wird a größere/gröbere Tour werden und ich freu mich drauf!“, kommentierte Pogo seine Ankündigung.

Tickets sind bereits erhältlich

Tickets für alle Termine sind ab sofort erhältlich unter pogosempire.com. Für Fans hat Pogo außerdem Merchandise angekündigt: T-Shirts in mehreren Farben, darunter auch klassisches Schwarz, werden im Rahmen der Tour erhältlich sein.

Tour-Termine „Lost & Found“:

14.01.2026 | Wien – Stadtsaal

21.01.2026 | Graz – Orpheum

22.01.2026 | Linz – Posthof

23.01.2026 | Hof bei Salzburg – K.U.L.T.

24.01.2026 | Riedlingsdorf – Kultursaal

30.01.2026 | Zwentendorf – Kleinkunstbühne

31.01.2026 | Großwarasdorf – KUGA

05.02.2026 | Wörgl – KOMMA

06.02.2026 | Dornbirn – Spielboden

13.02.2026 | St. Pölten – Bühne im Hof

19.02.2026 | Kottingbrunn – Kulturszene

20.02.2026 | Ziersdorf – Konzerthaus

21.02.2026 | Wien – Globe

22.02.2026 | Bad Tatzmannsdorf – Reduce Kultursaal

26.02.2026 | Steyr – Röda

27.02.2026 | Telfs – Rathaussaal

28.02.2026 | Mank – Stadtsaal

03.03.2026 | München – Schlachthof

04.03.2026 | Passau – Zauberberg

05.03.2026 | Baden – Casino

09.03.2026 | Wien – Stadtsaal

28.03.2026 | Neusiedl am See – Weinwerk

Mit „Lost & Found“ verspricht Marco Pogo erneut pointiertes Kabarett, das österreichische Alltagsthemen, gesellschaftliche Kuriositäten und seine markante Bühnenpersönlichkeit vereint. Fans können sich auf humorvolle Einblicke und eine mitreißende Show freuen.