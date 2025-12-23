Charles’ Weihnachtsliste: Wer mit ihm feiern darf und wer nicht

König Charles III. verbringt Weihnachten erneut auf seinem Landsitz Sandringham und lädt in diesem Jahr laut "Daily Mail" 42 Familienmitglieder ein – etwas weniger als beim Rekordfest des Vorjahres mit 45 Gästen.

Zu den festen Größen der Gästeliste zählen Königin Camilla sowie Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern. Auch Charles’ Bruder Prinz Edward mit Ehefrau Sophie und ihren Kindern sowie seine Schwester Prinzessin Anne mit ihrer gesamten Familie sind willkommen.

Nicht eingeladen sind hingegen Charles’ Bruder Prinz Andrew und dessen Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson. Grund sind die anhaltenden Kontroversen um Andrews Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Für die Königsfamilie gilt ein gemeinsames Weihnachtsfest mit Andrew als undenkbar.

Andrews Töchter stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Prinzessin Beatrice will die Feiertage auf einem Skiurlaub verbringen, obwohl sie eingeladen wurde. Auch ihre Schwester Eugenie erhielt eine Einladung; ob sie diese annimmt, ist offen.

Ebenfalls ausgeschlossen bleiben Prinz Harry, Meghan und ihre Kinder in Montecito. Trotz vorsichtiger Annäherung zwischen Vater Charles und seinem Sohn Prinz Harry ist die Distanz zwischen den Royals und den Aussteigern offenbar noch zu groß.

Neben den Kernmitgliedern werden zahlreiche weitere Verwandte aus dem erweiterten Familienkreis in Sandringham erwartet.