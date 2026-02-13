TV-Hammer: Der Opernball beschert ORF über 1,4 Millionen Seher

Der Opernball bleibt der größte ORF-Hit und kann quotentechnisch im Vergleich zum Vorjahr sogar zulegen

Im Schnitt 1,414 Millionen Zuseher und stolze 56 Prozent Markanteil. Der Obernball beschert dem ORF wieder ein Traumquote und übertrifft sogar das Vorjahrs-Ergebnis wo es 1,355 Millionen Zuseher und einen Marktanteil von 54 Prozent gab.

© APA

© ORF

Der Ballabend startet schon stark im TV. Bei der Ankunft der Gäste, die von Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe launische kommentiert wurde, waren bei einem Marktanteil von 43 Prozent 1,171 Millionen ORF Seher dabei. Ein leichter Rückgang zum Vorjahr (1,217 Millionen).

© Andreas Tischler

Nach der ZIB2 um 23.01 Uhr mit 871.000 Seher ging es dann naturgemäß mit den Zuseherzahlen etwas bergab. Trotzdem konnte ORF2 um 23.14 Uhr mit dem Opernball im Schnitt noch 670.000 Seher begeistern. Also genauso viele wie im Vorjahr