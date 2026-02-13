Anna Netrebko: Geheimer Liebes-Auftritt am 68. Opernball

Der 68. Wiener Opernball bot wie gewohnt eine Bühne für das Sehen und Gesehenwerden. Doch während sich andere Gäste im Blitzlichtgewitter sonnten, perfektionierte eine Weltklasse-Sopranistin die Kunst des Versteckspiels.

Der 68. Wiener Opernball bot wie gewohnt eine Bühne für das Sehen und Gesehenwerden. Doch während sich andere Gäste im Blitzlichtgewitter sonnten, perfektionierte eine Weltklasse-Sopranistin die Kunst des Verschwindens: Anna Netrebko flanierte zwar durch die Gänge, doch wer sie erblicken wollte, brauchte entweder Glück oder einen Platz in der Künstlerloge.

Es war das große Rätsel des Abends. Die Gerüchteküche brodelte, als Daniel Serafin beiläufig verriet, er habe die Diva in der Künstlerloge getroffen. Doch im dichten Gedränge des Balls suchte das restliche Publikum vergebens nach der unverkennbaren Erscheinung der Netrebko. Es war ein Auftritt wie ein Flüstern – präsent und doch fast unsichtbar. Doch das Schweigen der Diva hatte System, denn dieser Ballbesuch war weit mehr als ein kultureller Pflichttermin: Es war ein diskretes, aber deutliches Statement ihrer Liebe.

Ein geheimer Walzer der Gefühle

Was die Kameras in der Oper kaum einfangen konnten, offenbarte sich kurz darauf in der digitalen Welt. Auf Instagram zeigte sich Anna Netrebko in Begleitung des Mannes, der inzwischen ihr Herz erobert hat: Miguel Esteban. Der langjährige Manager scheint nun offiziell der neue Hauptdarsteller in ihrem Leben zu sein.

Die Anzeichen für diese Romanze verdichteten sich bereits im Juli 2025, als das Paar gemeinsam im Privatjet nach Südfrankreich jettete. Damals gewährte Netrebko Einblicke in das luxuriöse Innere des Fliegers – helle Ledercouches und ein Interieur, das eher an einen eleganten Salon als an eine Kabine erinnerte. Entspannt und lächelnd zeigten sie sich damals der Welt, während sie nun in Wien den nächsten Schritt wagten: den gemeinsamen Auftritt am „Ball der Bälle“.

Netrebko postete ein gemeinsames Bild. Auf dem Instagram-Profil ihres Managers Miguel Esteban fanden sich viele weitere. © Instagram

Von der Künstlerloge ins Herz

Während die Sängerin sich offiziell noch in vornehmer Zurückhaltung übt, spricht Estebans privates Instagram-Profil längst eine deutlichere Sprache. Dort finden sich vertraute Momente, die keinen Zweifel an der Innigkeit ihrer Beziehung lassen: Netrebko, wie sie entspannt mit dem Kopf im Schoß ihres Managers auf dem Sofa ruht, oder gemeinsame Urlaubsfotos, die von Esteban mit einem klaren „Ich liebe dich“ kommentiert werden.

Die Fangemeinde reagiert verzückt auf das neue Glück der Diva. „Ihr seid so ein schönes Paar“ und „Möget ihr glücklich sein“ lauten nur zwei der zahlreichen Gratulationen unter den gemeinsamen Posts. Auch wenn sich das Paar in der Staatsoper den neugierigen Blicken weitgehend entzog, war ihre gemeinsame Anwesenheit eine klare Botschaft. In einer Welt, in der alles lautstark inszeniert wird, wählten Netrebko und Esteban die leiseste, aber vielleicht wirkungsvollste Art, ihre Liebe zu bestätigen. Ein wahrhaft meisterhafter Auftritt – ganz ohne Arie, aber mit sehr viel Gefühl.