Paukenschlag: Helene Fischer kommt mit 25 Millionen Euro Show nach Wien

Am 11. Juli fegt Helene Fischer durch das Wiener Ernst Happel Stadion. Ihre neue 360-Grad-Show wird spektakulär und teuer.

Wenn Helene Fischer ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert, dann sprengt das natürlich alle Erwartungen. Mit ihrer 360° Stadion-Tour, deren Dimensionen alle bisherigen übertrifft, feiert die herausragende Sängerin und Entertainerin vom 10. Juni bis 17. Juli ihre bemerkenswerte 20-jährige Karriere. In Wien stoppt Helene damit am 11. Juli im Ernst Happel Stadion und liefert ein Rundum-Glücklich-Paket.

© Live Nation

© Live Nation

Die 360° Rundum-Bühne für eine Zeitreise rund um 18 Millionenfach verkaufte Schlager-Hits wie „Von hier bis unendlich“, „Atemlos durch die Nacht“ oder „Schau mal herein“ wird nämlich sogar im Zentrum des Stadion aufgebaut und mit Laufstegen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen“ „Es ist wirklich schwierig, dass man in einem Stadion den Fans nahe sein kann, aber ich werde versuchen alle abzuholen! Diese Show wird so intim wie es nur geht in einem Stadion. Das wird auch für mich Next Level.“

© ORF/ZDF/Sascha Baumann

© Privat

Auch der Preis ist enorm: 25 Millionen Euro kostet das Projekt, an dem auch die Stage-Designer der Adele Shows maßgeblich mitgewirkt haben. Dafür wird ein cineastisches Live-Gefühl vermittelt, wie es die Zuschauer beispielsweise erstmals im bahnbrechenden Sphere Auditorium in Las Vegas erleben konnten. „Die Tournee wird auch ein Dankeschön an die Fans, die mich schon seit 20 Jahren begleitet haben. Eine große Verbeugung,“

© ORF/ZDF/Sascha Baumann

© zeidler

Helenes Wunsch, inmitten der Fans zu agieren, und damit allen Zuschauern so nah wie möglich zu sein, geht mit dem Surround-Konzept in Erfüllung. Die 360°-Bühne im Zentrum der Stadien wird mit Laufstegen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen. „Von hier bis unendlich“, so wie der Titel ihres Debütalbums 2006, können die Fans Helene Fischer in all ihrer Vielseitigkeit erleben.