TV-Beben: Helene Fischer hielt über 500.000 ORF Seher „Atemlos“
© ARD

Quoten-Hit

TV-Beben: Helene Fischer hielt über 500.000 ORF Seher „Atemlos“

Von
11.01.26, 11:25
Teilen

1. Live-Show nach der Babypause. Helene Fischer begeisterte am Samstag bei der Silbereisen-Show „Schlagerchampions“ mit einem Hit-Medley und einer privaten Einladung. 

Es war das TV-Comeback des Jahres und lieferte auch eine Top-Quote. Am Samstag feierte Helene Fischer bei ihrem Ex-Lebensgefährten Florian Silbereisen ihr großes Live-Revival und sorgte damit für gute TV_Quoten. 513.000 Seher schunkelten bei ihrem 10-Song-starken Hit-Medley rund um „Atemlos“, Herzbeben“ oder „Fehlerfrei“ im ORF mit. 25 Prozent Marktanteil. Sogar deutlich über Deutschland, wo „Schlagerchampions 2026“: „Das große Fest der Besten“ der ARD bei 4 Millionen Zusehern einen Marktanteil von 19 Prozent bescherte.

TV-Beben: Helene Fischer hielt über 500.000 ORF Seher „Atemlos“
© ARD

TV-Beben: Helene Fischer hielt über 500.000 ORF Seher „Atemlos“
© ARD


Helene, die für ihren Auftritt in Berliner Velodrom sogar auf eine Probe verzichtete („Ich lebe zurzeit ein ganz anderes Leben, aber das ist ein sehr schöner Ausflug heute."), punktete mit einer sympathischen Hit-Show und wurde dafür mit Silbereisen auch mit einem Award für ihr Duett „Schau mal herein“ belohnt.

TV-Beben: Helene Fischer hielt über 500.000 ORF Seher „Atemlos“
© ARD


Und mit der Aussicht auf eine Visite:„ Nimm ihn du mit nach Hause. Dann habe ich einen Grund mehr, dass ich dich und den Thomas immer wieder besuche - auf ein Glas Wein." gab er den Gemeinschafts-Preis freudig an seine Ex weiter. Helene sprach sogleich lachend eine Einladung aus. „Dann kommst du vorbei . Das nützte Silbereisen sogleich zu Aufforderung an ihren Ehemann Thomas Seitel: „Thomas stell' schon mal ein bisschen was kalt!“

TV-Beben: Helene Fischer hielt über 500.000 ORF Seher „Atemlos“
© ARD

Etwas Zeit zum Freundschafts-Besuch bleibt ja noch. Helene legt nach der Pause für ihr zweites Baby ja erst am 10. Juni mit ihrer spektakulären 360 Grad Tournee wieder los. Am11. Juli lässt sie damit auch über 50.000 Fans im Happel Stadion ausflippen.

