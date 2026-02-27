15.000 Fans feiern Florence + Machine in Wien

Am Montag zünden Florence + the Machine ihre rituelle Show "Everybody Scream" in der Wiener Stadthalle. 15.000 Fans sind dabei nur die Presse nicht.
Das Österreich-Debüt stieg 2009 noch vor keinen 500 Fans im Flex. Jetzt sind die 15.000 Tickets für die Stadthalle bereits seit Wochen restlos ausverkauft. Konzerthype um Florence + the Machine, die mit der im Oktober 2025 veröffentlichten CD "Everybody Scream" endgültig im Musik-Olymp angekommen sind. Platz 1 in den Austria Top 40 und „Album des Jahres“ bei The Telegraph inklusive.
-
4. Jahrestag: U2 liefern Mahnvideo zum Ukraine-Krieg
-
Auszeit für Ghost: Sänger will nach 15 Jahren zurück zur Familie
-
Timothée Chalamet: Mit Ping Pong und heißen Affären zum Oscar!
Am Montag verzaubern die charismatische Sängerin Florence Welch und ihre Band-Kumpane Wien mit einer nahezu rituellen Show. Vom Opener "Everybody Scream", zu dem man einen Rundum-Vorhang der inmitten der Fans aufgebauten Bombast-Bühne lüftet, bis zum Finale "And Love" inszenieren Florence ihr 10 Millionen-fach verkauftes Oeuvre rund um Hits wie "Shake it Out", "Spectrum" oder "Cosmic Love" als theatralische Performance zwischen Heilung und Hexenzirkel.
„Ihre düsterste und kraftvollste Show,“ jubelte der Evening Standard über die London Show. Vom Wien-Konzert sind freilich keine Kritiken zu erwarten. „Wir erlauben die Presse nur in wichtigen Märkten!“ Die Gage aus dem unwichtigen Österreich nimmt man aber natürlich schon.