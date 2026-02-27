15.000 Fans feiern Florence + Machine in Wien

Am Montag zünden Florence + the Machine ihre rituelle Show "Everybody Scream" in der Wiener Stadthalle. 15.000 Fans sind dabei nur die Presse nicht.

Das Österreich-Debüt stieg 2009 noch vor keinen 500 Fans im Flex. Jetzt sind die 15.000 Tickets für die Stadthalle bereits seit Wochen restlos ausverkauft. Konzerthype um Florence + the Machine, die mit der im Oktober 2025 veröffentlichten CD "Everybody Scream" endgültig im Musik-Olymp angekommen sind. Platz 1 in den Austria Top 40 und „Album des Jahres“ bei The Telegraph inklusive.

© Getty Images

© Getty Images

Am Montag verzaubern die charismatische Sängerin Florence Welch und ihre Band-Kumpane Wien mit einer nahezu rituellen Show. Vom Opener "Everybody Scream", zu dem man einen Rundum-Vorhang der inmitten der Fans aufgebauten Bombast-Bühne lüftet, bis zum Finale "And Love" inszenieren Florence ihr 10 Millionen-fach verkauftes Oeuvre rund um Hits wie "Shake it Out", "Spectrum" oder "Cosmic Love" als theatralische Performance zwischen Heilung und Hexenzirkel.

© Getty Images

© Getty Images

„Ihre düsterste und kraftvollste Show,“ jubelte der Evening Standard über die London Show. Vom Wien-Konzert sind freilich keine Kritiken zu erwarten. „Wir erlauben die Presse nur in wichtigen Märkten!“ Die Gage aus dem unwichtigen Österreich nimmt man aber natürlich schon.