Liebes-Krise? Wendlers Laura Müller flirtet jetzt mit DIESEM Ballermann-Star

In den sozialen Medien tauscht die Liebste von Michael Wendler zahlreiche Herz-Emojis mit einem Reality-Star aus und entfacht dadurch neue Spekulationen.

Ein neues Selfie, ein harmloser Kommentar – und plötzlich brodelt die Gerüchteküche in der Welt der Schönen und Reichen heftiger denn je. Laura Müller sorgt aktuell mit einer kleinen, aber überaus vielsagenden Interaktion auf Instagram für massives Aufsehen.

Unter ihrem neuesten Post, auf dem sich die Wahl-Amerikanerin wie gewohnt makellos gestylt und voller Selbstbewusstsein präsentiert, tauchte ausgerechnet Reality-TV-Größe Calvin Kleinen auf. Mit den öffentlichen Worten „Du bist so hübsch“ startete er eine unverblümte Flirtoffensive vor den Augen der gesamten Netz-Gemeinde. Anstatt jedoch mit kühler Distanz zu reagieren, schickte Laura prompt eine Reihe von Herz-Emojis zurück, was die Spekulationen um eine mögliche Annäherung sofort befeuerte.

Immer wieder Gerüchte um Calvin

Ganz neu ist die Verbindung zwischen den beiden allerdings nicht, denn bereits im Jahr 2021 sorgte der Entertainer mit seinem Song „Laura“, der explizit an das It-Girl gerichtet war, für ordentlich Wirbel. Auch wenn die damalige Schwärmerei im Sand verlief, scheint das Feuer bei Calvin keineswegs erloschen zu sein. Besonders brisant wird die Situation jedoch durch Lauras Ehemann Michael Wendler. Der Schlagersänger, der in der Vergangenheit durchaus sensibel auf die öffentliche Annäherung fremder Männer an seine Gattin reagierte, hat sich zu diesem digitalen Herzschlag-Austausch bislang nicht geäußert. Ob der Wendler über diese öffentliche Charme-Offensive hinwegsehen kann oder ob hier der nächste Eklat droht, bleibt das spannende Thema der Stunde.

Für Calvin Kleinen kommt die zusätzliche Aufmerksamkeit indessen wie gerufen, da seine Karriere als Partysänger derzeit steil nach oben zeigt. Seit vergangenem Jahr ist er eine feste Größe als Entertainer im legendären Bierkönig auf Mallorca und rüstet sich bereits für die kommende Saison. Pünktlich zum Start veröffentlichte er gemeinsam mit dem Künstler Breitner den neuen Song „Malle Maus“, um auch im Jahr 2026 die balearische Insel zum Beben zu bringen. Ob sein Weg ihn dabei auch öfter in die Nähe von Laura Müller führt, wird die Zukunft zeigen – fest steht jedenfalls, dass Calvin das Spiel mit dem Feuer meisterhaft beherrscht.