Drama vor erster Show: Droht Anna-Carina Woitschack das "Let's Dance"-Aus?

Die Schlagersängerin lässt ihre Fans kurz vor der ersten Folge der Tanzshow bangen. Wird sie heute Abend auf dem Parkett stehen?

Die Anspannung vor dem Start von „Let’s Dance 2026“ könnte nicht größer sein: Die Prominenz rüstet sich für die große Kennenlernshow, das Parkett ist gewienert, die Kostüme glitzern. Doch ausgerechnet jetzt, im denkbar ungünstigsten Moment, erreicht die Fans eine Hiobsbotschaft. Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack meldet sich mit einer Nachricht zu Wort, die tiefe Sorgenfalten bei ihren Anhängern hinterlässt.

Wettlauf gegen die Zeit: Medikamente statt Tanzschuhe?

In ihrer Instagram-Story offenbarte die Künstlerin ungeschminkt das Ausmaß ihres Leidens. Ein Foto zeigt ein Arsenal an Präparaten – von Magnesium bis Zink –, mit denen sie verzweifelt versucht, die drohende Katastrophe abzuwenden. „Vielleicht hört ihr es schon, ich habe mich leider total erkältet“, gestand sie mit belegter Stimme. Besonders besorgniserregend: Die Situation hat sich in den letzten 48 Stunden massiv zugespitzt.

Dennoch gibt sich die Sängerin kämpferisch und tut alles in ihrer Macht Stehende, um den drohenden Totalausfall zu verhindern: „Ich nehme alles, ich tue alles, was man so machen kann, damit es nicht schlimmer wird“. Für treue Zuschauer der Show ist dies ein fatales Alarmsignal, werden doch immer wieder Erinnerungen an tragische Krankheitsausfälle wie jenen von Mika Tatarkin wach.

Anna-Carina Woitschack kämpft mit einer Erkältung © Instagram

Die Schicksalsfrage: Droht das vorzeitige Aus?

Trotz der prekären gesundheitlichen Lage versucht die Künstlerin, die Wogen der Panik vorerst zu glätten. Mit bewundernswerter Disziplin gibt sie eine vorsichtige Entwarnung: „Ich werde natürlich heute Abend Vollgas geben“. Ihr Wille scheint ungebrochen, ungeachtet der Erkältung möchte sie sich im Team Jive an der Seite von Größen wie Massimo Sinató und Kathrin Menzinger behaupten.





Doch das Risiko bleibt ein ständiger Begleiter auf dem Parkett: Werden aufgrund von Krankheit zwei aufeinanderfolgende Liveshows versäumt, bedeutet dies in der Regel das unwiderrufliche Aus für das Tanzpaar. Körperliche Grenzfahrung: Das intensive Training verlangt dem Organismus alles ab; ein Infekt kann unter dieser Belastung schnell zum ernsthaften Risiko werden. Die Hoffnung auf Genesung: Aktuell scheint es sich um eine leichte Erkältung zu handeln, doch sollte Fieber hinzukommen, steht die Teilnahme auf Messers Schneide.

Ob Anna-Carina Woitschacks eiserner Wille ausreicht, um die tückischen Krankheitserreger zu besiegen, wird sich unter den gleißenden Scheinwerfern der Liveshow zeigen.