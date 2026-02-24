Alles zu oe24VIP
Stars24
© RTL / Robert Grischek

Autsch

Verletzungsdrama vor "Let's Dance"-Start: ER muss ausgewechselt werden

24.02.26, 08:40
Bittere Nachrichten für alle „Let’s Dance“-Fans in Österreich: Profitänzer Mikael Tatarkin kann aufgrund einer Verletzung nicht an der kommenden 19. Staffel der beliebten Tanzshow teilnehmen. 

Eigentlich sollte Mikael Tatarkin am Freitag, 27. Februar, um 20:15 Uhr auf RTL in seine zweite „ Let’s Dance “-Saison starten, doch daraus wird leider nichts. Der 29-Jährige kann verletzungsbedingt nicht an den Start gehen.

 

Verletzung am Bizepsanker 

Die Ursache für das vorzeitige Aus ist eine Blessur am Arm. Konkret handelt es sich um einen Anriss am Bizepsanker, der einen Start des Profitänzers unmöglich macht. Damit verpasst Tatarkin die gesamte 19. Staffel, auf die er sich eigentlich vorbereitet hatte.

Ersatz bereits gefunden

Obwohl die Nachricht für den Tänzer und seine Fans enttäuschend ist, steht fest, dass die Produktion bereits reagiert hat. Für Ersatz wurde gesorgt, sodass der Staffelstart am Freitag nicht gefährdet ist. Alexandru Ionel wird statt Mikael dabei sein. Er ist seit 2021 im Tema der Show dabei und somit ein erfahrener Profi. Auch seine Frau Patricija wird wieder mit dabei sein.

