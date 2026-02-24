"Lizzie McGuire"-Star Robert Carradine ist tot

Große Trauer um Robert Carradine: Der aus „Lizzie McGuire“ bekannte Schauspieler ist im Alter von 71 Jahren verstorben.

Robert Carradine, der in Österreich vor allem durch seine Rolle als Familienvater in der Kult-Serie „Lizzie McGuire“ sowie durch den Film „Die Rache der Eierköpfe“ bekannt wurde, ist tot.

Wie ein Licht

Dies gab seine Familie in einer emotionalen Erklärung bekannt. Die Angehörigen beschreiben den Verstorbenen als eine wunderbare Seele, die für ihre Mitmenschen wie ein Licht in dunklen Zeiten gewirkt habe. Neben seiner Karriere als Schauspieler war sein Privatleben von einer gesundheitlichen Herausforderung geprägt, die seine Familie nun bewusst thematisiert.

Kampf gegen psychische Erkrankung

Die Familie machte öffentlich, dass Carradine fast zwei Jahrzehnte lang gegen eine bipolare Störung kämpfte. In dem Statement heißt es dazu: „Wir hoffen, dass sein Weg ein Licht auf dieses Thema wirft und dazu beiträgt, die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen zu bekämpfen.“ Die Hinterbliebenen, die den Verlust als unfassbar beschreiben, baten in dieser schweren Zeit zudem um Privatsphäre, um gemeinsam trauern zu können.

Würdigung durch Bruder Keith

Sein Bruder Keith Carradine meldete sich ebenfalls zu Wort und betonte gegenüber „Deadline“ die Tapferkeit des Schauspielers. Er stellte klar, dass es keine Schande sei, an einer solchen Krankheit zu leiden: „Es ist eine Krankheit, die ihn überwältigt hat, und ich möchte ihn für seinen Kampf gegen sie würdigen und seine wundervolle Seele feiern.“ Robert Carradine hinterlässt ein Erbe als Vater, Großvater, Bruder und Onkel.