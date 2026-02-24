Alles zu oe24VIP
Babyalarm um Thomas Stipsits? "Schwester" unterwegs
© ORF

Frohe Neuigkeiten

Babyalarm um Thomas Stipsits? "Schwester" unterwegs

24.02.26, 09:07
Der Kabarettist lässt mit entzückenden Neuigkeiten aufhorchen.

Autor und Kabarettist  Thomas Stipsits  scheint ganz verliebt zu sein. Im Urlaub hat er eine "entzückende Dame" kennengelernt, wie er nun auf Instagram schreibt.

Doch wer ist diese Dame? Fotos klären das auf: Es ist eine Hundedame - braun, schwarz, ein bisschen weiß und sehr herzig.

"Große Schwester"

Stipsits schreibt: "Wir sind auf den Hund gekommen. Ich war zum ersten mal in Afrika und diese entzückende Dame wich nicht mehr von unserer Seite. Was soll ich sagen: unser Grieche bekommt eine große Schwester. Wir können nicht anders Ps: sie hat auch heimlich in unserem Zimmer geschlafen, aber nix verraten. 

Dass Thomas Stipsits sehr tierlieb ist, wird deutlich, wenn man sich seinen Insta-Feed ansieht - immer wieder ist auf Bildern ein Tier zu sehen.

