Melissa Naschenweng: Das sagt sie über One-Night-Stands und ihren Beziehungsstatus

Die Schlagerqueen zeigt sich auf Instagram ungewohnt offenherzig. Ihr Image sei zwar sexy, aber dennoch sehne sie sich nach einer langfristigen Beziehung.

In der Welt des Schlagers gibt es ein ungeschriebenes Naschenweng-Gesetz: Je kürzer die Lederhose, desto höher die Chartplatzierung. Die Villacherin beherrscht die Klaviatur der Inszenierung meisterhaft. Ob im knappen Bikini vor Alpenkulisse oder in ihrer mittlerweile ikonischen, pinken Mini-Lederhose – Melissa weiß, dass im harten Musikgeschäft das Visuelle oft die Overtüre zum akustischen Erfolg ist. „Sex sells“ ist hier kein Schimpfwort, sondern schlichtweg professionelles Kalkül einer Frau, die ganz genau weiß, was sie hat – und wie sie es zeigt.

Doch wer nun glaubt, die „Alpenbarbie“ sei auch privat so freizügig wie auf ihren Hochglanz-Postings, der irrt gewaltig. Hinter der Fassade aus Glitzer und Harmonika-Klängen verbirgt sich eine junge Frau mit bemerkenswert konservativen Werten, die ihre Privatsphäre hütet wie den Heiligen Gral.

Abrechnung mit den „Playboys“

In einem ihrer aktuellen musikalischen Streifzüge nimmt sich Melissa nun jene Riege vor, die sie nur allzu gerne als Trophäe in ihrer Sammlung sähen: die sogenannten „Playboys“. Auf Instagram fand sie dafür nun deutliche Worte, die so gar nicht zum Image des leichtlebigen Party-Girls passen wollen. Ihr Song ist ein verbaler Korb für alle Kurzzeit-Abenteurer. „Ich bin kein Mädchen für ein paar Stunden“, stellt die Kärntnerin klar.





Damit erteilt sie dem modernen Phänomen der One-Night-Stands eine charmante, aber unmissverständliche Absage. Während sie optisch mit ihren Reizen kokettiert, bleibt die Tür zu ihrem Herzen – und wohl auch zu ihrem Schlafzimmer – für flüchtige Bekanntschaften fest verschlossen. Für Melissa gilt: Wer die Show will, muss Eintritt zahlen; wer die Frau will, braucht weit mehr als nur einen schnellen Schmäh.

Das Rätsel um das Liebesglück

Natürlich brennt den Fans bei so viel Standhaftigkeit eine Frage besonders unter den Nägeln: Wer darf denn nun wirklich an ihrer Seite verweilen? Hier gibt sich die Musikerin gewohnt kryptisch und doch entwaffnend positiv. Ihr Beziehungsstatus? „Verliebt ins Leben und glücklich.“

Melissa Naschenweng als Baywatch-Nixe © Instagram

Das ist diplomatisches Hochamt auf Österreichisch: Viel gesagt und doch nichts verraten. Melissa Naschenweng bleibt ein Phänomen der Gegensätze. Sie ist die Projektionsfläche für Männerträume und gleichzeitig die moralische Instanz, die zeigt, dass eine starke Frau selbst entscheidet, wo die Show endet und das echte Leben beginnt. Die Playboys dieser Welt dürfen also weiterhin die Plakate bewundern – für mehr wird es bei der Frau in Pink wohl so schnell nicht reichen.