Pop trifft Tradition: Melissa Naschenweng launcht eigene Dirndl-Kollektion mit Krüger Dirndl

Unsere „Alpenbarbie“ Melissa Naschenweng beweist jetzt, dass sie auch modisch den Takt angibt. Der Schlagerstar bringt gemeinsam mit dem Traditionslabel Krüger Dirndl eine eigene Kollektion heraus! Eines ist klar: Diese Pieces sind alles - außer gewöhnlich.

Pink, Schwarz und eine ordentliche Portion Rock’n’Roll: Die Sängerin Melissa Naschenweng bringt gemeinsam mit Krüger Dirndl eine Kollektion heraus, die so selbstbewusst und feminin ist wie sie selbst. Das Kult-Label holt sich für die Erweiterung seiner beliebten „Madl“-Linie die erfolgreiche Österreicherin ins Boot und verpasst damit der Trachtenwelt ein glitzerndes Update.

Tradition trifft Bühnen-Power

© Christoph Hatheuer & Daniel Scharinger

Wer Melissa kennt, weiß: Langweilig gibt es bei ihr nicht. Genau das spiegelt die neue Kollektion wider. Die Designs sind eine Hommage an den unverwechselbaren Stil der Sängerin: selbstbewusst, feminin und immer ein bisschen rebellisch. Die Farbpalette? Natürlich Pink und Schwarz! Ein absolutes Highlight für Fashionistas ist das neue Jeansdirndl, das klassische Trachtenelemente völlig neu und modern interpretiert.

„Jeden Knopf selbst ausgesucht“

Dass Melissa keine halben Sachen macht, ist bekannt. Auch bei ihren Designs war die Kärntnerin von Anfang an involviert. „Tracht begleitet mich schon mein ganzes Leben – für mich darf sie traditionell und gleichzeitig modern sein. Bei der Kollektion war ich von Anfang an beim Designen dabei und habe bis ins kleinste Detail jeden Knopf selbst ausgesucht“, verrät die Power-Frau stolz.

© Getty Images

Ihr Ziel: Jede Frau soll sich in ihrer Tracht stark und strahlend fühlen. „Ein Dirndl geht einfach immer“, so Melissa. Besonders süß: Weil die Nachfrage so riesig war, feiert auch die pinke Kinderlederhose ihr Comeback in der Kollektion. Partnerlook-Alarm für Mütter und Töchter!

Die Trachten-Saison kann kommen

Die Kollektion umfasst drei Dirndl, eine Bluse sowie Lederhosen für Damen und Kinder. Die Mischung aus femininen Silhouetten, markanten Farbakzenten und modernen Materialien macht die Stücke vielseitig tragbar, von der Bühne über das Volksfest bis hin zum Alltag mit Trachtenbezug. Ab August 2026 sind die It-Pieces online und in den Krüger Stores erhältlich.