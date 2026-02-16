Fasching ohne Reue: Dieser Krapfen hat überraschend wenig Kalorien

Morgen ist Faschingsdienstag und der Duft von frischen Krapfen liegt in der Luft. Da ist Widerstand zwecklos! Doch kaum hat man hineingebissen, meldet sich oft das schlechte Gewissen. Verzichten müssen Sie trotzdem nicht: Wir verraten Ihnen, bei welchem Krapfen Sie fast ohne Reue zugreifen dürfen.

Der Sommer kommt schneller als man denkt und wer jetzt schon hart für seine perfekte Strandfigur schuftet, darf sich diesen Erfolg nicht vom Faschings-Wahnsinn ruinieren lassen. Denn die süßen Krapfen sind echte Kalorienbomben und können Ihr mühsam Erarbeitetes auf dem Kalorienkonto in Sekunden sprengen. Bevor Sie herzhaft zubeißen, sollten Sie wissen, welche Sorte direkt auf Ihren Hüften landet und wo Sie ordentlich Kalorien sparen können.

Zucker-Schock für den Körper

© Getty Images



Machen wir uns nichts vor: Ein Salat ist er nicht. Ernährungsphysiologisch ist der klassische Krapfen ein Schwergewicht. Er liefert kaum Ballaststoffe, was bedeutet: Der Körper verdaut ihn rasend schnell, der Blutzuckerspiegel schießt in die Höhe und fällt genauso schnell wieder ab. Heißhunger ist vorprogrammiert! Dazu kommen bis zu 15 Gramm Fett und 22 Gramm Zucker pro Stück. Aber heißt das, wir müssen morgen verzichten? Auf keinen Fall! Wer bewusst wählt, spart massiv Kalorien.

Krapfen im Kalorien-Check

© Getty Images

Wer auf seine Linie achtet, sollte beim Bäcker genau hinschauen. Die Füllung und das Topping machen den entscheidenden Unterschied. Während Schoko- und Creme-Varianten echte Hüftgold-Garanten sind, gibt es eine fruchtige Alternative, die deutlich leichter daherkommt.

Hier ist das Ranking der beliebtesten Krapfen (pro Stück):

Krapfen mit Apfelmusfüllung (ca. 210 kcal) Krapfen mit Marmelade (ca. 220 kcal) Krapfen mit Cremepudding (ca. 285 kcal) Krapfen mit Eierlikör (ca. 290 kcal) Krapfen mit Schokolade (ca. 320 kcal)

Wer zur Apfelmus-Variante greift, kann so über 100 Kalorien sparen, das entspricht etwa 15 Minuten Joggen!

Selbst backen und Kalorien sparen

Wer zusätzlich Kalorien sparen will, kann die Krapfen auch einfach selber backen. Im Ofen oder Airfryer gebacken, kommen sie ganz ohne das fettige Bad in der Fritteuse aus – und das Ergebnis ist deutlich leichter. Verzichten Sie außerdem auf die dicke Puderzucker-Schicht. Der Krapfen ist schon süß genug, und so lassen sich die leeren Kalorien sparen, die sowieso nur den Energiegehalt hochtreiben, ohne wirklich satt zu machen!