Bikinibody im Winter: Mit diesen Tricks sind Sie im Sommer in Bestform

Die Motivation für Sport lässt im Winter zu wünschen übrig. Doch der Sommer kommt schneller, als Sie denken und dann ist die Bikinifigur oft weit entfernt. Der Trick? Wer früh genug startet, kommt mit wenig Aufwand und ganz ohne Jo-Jo-Effekt zur Sommerfigur.

Die Sommerfigur wird im Winter gemacht! Okay, es sind noch ein paar Monate bis zum Sommer. Sonne, Strand und Meer scheinen weit weg, doch der Winter ist der geheime Turbo für Ihren Körper! Während andere sich auf dem Sofa einrollen, können Sie jetzt mit ganz einfachen Tricks Ihrem Körper den richtigen Startschuss für die Bikinifigur verpassen. Und das Beste? Sie müssen keine Stunden im Fitnessstudio verbringen oder auf Ihr Lieblingsessen verzichten.

Der Winter: Ihre geheime Superwaffe für den Traumkörper

© Getty Images

Es gibt gleich mehrere gute Gründe, warum Sie den Winter für Ihr Fitnessziel nutzen sollten:

Muskelaufbau ist im Winter leichter

Im Winter hat Ihr Körper biologisch gesehen die besten Voraussetzungen für den Muskelaufbau. Die kalten Temperaturen bringen den Stoffwechsel in Schwung und er verbrennt mehr Kalorien, um die eigene Wärme zu regulieren. Das bedeutet: Sie können bei Ihren Workouts von einem höheren Kalorienverbrauch profitieren!

Bessere Erholung dank länger Nächte

Die kürzeren Tage und längeren Nächte im Winter haben einen positiven Nebeneffekt: Sie können Ihren Schlaf verbessern. Und guter Schlaf ist der Schlüssel zu einer effektiven Erholung, einem kräftigen Muskelaufbau und einer besseren Regeneration zwischen den Trainingseinheiten.

Weniger Ablenkungen = mehr Fokus

Im Sommer gibt es immer wieder Verlockungen: Grillabende, spontane Ausflüge oder Sommerpartys. Im Winter sind die Ablenkungen weniger, was Ihnen hilft, sich besser auf Ihr Trainingsziel zu konzentrieren. Auch „Winterblues“ sagen Sie den Kampf an: Sport und Bewegung sind perfekte Mittel, um die Stimmung zu heben und die Motivation hochzuhalten.

Bewegung ganz einfach in den Alltag integrieren

Es muss nicht immer der Weg ins Fitnessstudio sein, um fit zu werden! Schon 2-3 Trainingseinheiten pro Woche reichen völlig aus, um die Bikinifigur zu erreichen. Wichtig ist, dass Sie die Bewegung in Ihren Alltag integrieren und eine Form des Trainings wählen, die Ihnen Spaß macht, sei es ein Spaziergang im Winterwald, eine Runde Joggen oder das gemütliche Schwimmen im Hallenbad.

Diese Trainingsformen sind im Winter besonders effektiv

© Getty Images

Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht

Mit Bodyweight-Übungen können Sie überall trainieren: zu Hause, im Park oder sogar im Hotelzimmer auf Reisen. Liegestütze, Squats, Planks und Co. sind perfekt, um Muskelabbau vorzubeugen und Ihren Körper durchblutungsfördernd zu aktivieren.

Kurze HIIT-Einheiten

Hochintensive Intervalltrainings (HIIT) sind eine effektive Möglichkeit, Ihren Stoffwechsel anzukurbeln und gleichzeitig Fett zu verbrennen. Schon 15-30 Minuten pro Einheit reichen aus, um den Körper ordentlich zu fordern und die Stimmung zu heben. Ideal für alle, die wenig Zeit haben!

Mobility- und Core-Workouts

Im Winter neigen viele Menschen dazu, sich bei der Kälte zu verspannen. Hier hilft gezieltes Mobilitäts-Training, um die Gelenke geschmeidig zu halten und Verspannungen vorzubeugen. Core-Workouts stärken zusätzlich die Körpermitte und beugen Verletzungen vor.

Moderates Cardio

Auch moderates Cardiotraining wie zügiges Gehen oder Radfahren ist perfekt für den Winter. Es stärkt den Kreislauf, fördert den Fettstoffwechsel und ist gerade bei kaltem Wetter besonders angenehm. Indoor auf dem Ergometer oder draußen beim Walking, Sie haben die Wahl!