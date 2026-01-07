Die Workouts der Stars, die Sie sich 2026 abschauen sollten

Trainieren wie die Stars: Wir verraten die Lieblingsworkouts von Victoria Beckham, Dua Lipa, Kate Middleton, Gwyneth Paltrow und Hailey Bieber.

Die Stars sind in Topform! Und kaum ein Monat eignet sich besser dafür, ein neues Workout auszuprobieren, als der Jänner. Die Motivation ist hoch, die Weihnachtskilos wollen verschwinden – und warum sich nicht inspirieren lassen von jenen, die ihre durchtrainierten Körper regelmäßig auf Instagram & Co. zeigen? Doch wie trainieren die Stars wirklich? Wir haben uns die Workout-Routinen der Promis genauer angesehen und verraten, wie sie fit bleiben – und was Sie sich davon abschauen können.

Ob Kim Kardashian oder Kate Middleton: Von schweißtreibend bis entspannend zeigen wir, wie Stars Kalorien verbrennen, Muskeln stärken und Körper sowie Geist in Balance bringen.

Hailey Bieber bleibt mit Pilates in Form

Der Mix aus Reformer- und Matten-Pilates gilt als besonders effektiv, um die tief liegende Muskulatur zu stärken. Vom Beckenboden über die Körpermitte bis hin zum Rücken verbessert Pilates die Haltung, formt lange, schlanke Muskeln und schult die Körperwahrnehmung. Gleichzeitig ist das Training gelenkschonend und eignet sich ideal, um den ganzen Körper kontrolliert zu kräftigen – perfekt für nachhaltige Fitness.

Hailey Bieber trainiert bevorzugt im angesagten Studio Forma Pilates, gegründet von Trainerin Liana Levi. Die Kurse kombinieren Geräte- und Matten-Pilates und sind bekannt dafür, intensiv zu sein, bieten jedoch auch Varianten für Anfänger:innen. Besonders nach der Schwangerschaft setzte Bieber auf Pilates, um ihren After-Baby-Body sanft, aber effektiv zu stärken.

Dua Lipa setzt auf Yoga

Yoga ist weit mehr als nur Dehnen: Die Kombination aus Kraft, Balance und Atmung stärkt die Muskulatur, verbessert die Beweglichkeit und bringt das Nervensystem zur Ruhe. Dynamische Yoga-Stile wie Vinyasa oder Power Yoga können ordentlich Kalorien verbrennen, während gleichzeitig Stress reduziert und die Konzentration gefördert wird – ein Rundum-Workout für Körper und Geist.

Dass Dua Lipa Yoga ernst nimmt, zeigt sie regelmäßig auf Social Media. Ob Kopfstand auf einem Paddleboard vor Ibiza oder Umkehrhaltungen backstage auf Tour – die Sängerin integriert ihre Yoga-Praxis konsequent in ihren Alltag. Ihre Yogalehrerin reist sogar mit auf Tour, was erklärt, warum Lipa nicht nur stark, sondern auch beneidenswert ausgeglichen wirkt.

Dakota Johnson tanzt sich fit

Tanzen ist eines der unterschätztesten Workouts überhaupt: Es kombiniert Cardio-Training mit Muskelkräftigung, verbessert die Koordination und hebt ganz nebenbei die Stimmung. Durch fließende Bewegungen und leichte Gewichte werden vor allem Beine, Po und Core trainiert, während der Puls steigt und Kalorien effektiv verbrannt werden.

Dakota Johnson schwört auf „The Sculpt Society“ von Trainerin Megan Roup – ein Online-Fitnessstudio, das Tanz-Cardio, gelenkschonende Sculpt-Übungen und Bodyweight-Training vereint. Die Workouts dauern zwischen fünf und 45 Minuten und lassen sich perfekt in jeden Alltag integrieren. Für ihre Rolle in „Madame Web“ kombinierte Johnson Tanz-Cardio mit gezielten Sculpt-Einheiten, um Kraft, Ausdauer und Definition aufzubauen.

Victoria Beckham setzt auf Krafttraining

Krafttraining ist der Goldstandard, wenn es um Muskelaufbau, Körperstraffung und langfristige Gesundheit geht. Übungen mit freien Gewichten erhöhen den Kalorienverbrauch auch nach dem Training, stärken die Knochen und beugen altersbedingtem Muskelabbau vor. Gleichzeitig verbessert regelmäßiges Krafttraining die Körperhaltung, steigert die Energie und wirkt stressreduzierend.

Victoria Beckham trainiert mit ihrem Personal Trainer Bobby Rich, der auch David Beckham coacht. Ihr Fokus liegt auf funktionellen Übungen mit freien Gewichten, wie Überkopf-Kniebeugen mit der Langhantel, ergänzt durch Widerstandsbänder. Das Ergebnis: ein starker, definierter Körper ohne übermäßige Muskelmasse.

Kate Middleton spielt Tennis

© Getty Images

Wer kein Fan von Fitnessstudio oder Home-Workouts ist, setzt auf Sport – so wie Kate Middleton. Die begeisterte Tennisspielerin ist nicht nur Schirmherrin von Wimbledon, sondern selbst regelmäßig auf dem Platz zu finden.

Tennis ist ein intensives Ganzkörpertraining, das sowohl aerobe als auch anaerobe Phasen kombiniert. Es verbessert die Herz-Kreislauf-Gesundheit, stärkt Arme, Beine und Rumpf und verbrennt dabei jede Menge Kalorien. Als reaktiver Sport fördert Tennis zudem Schnelligkeit, Koordination und mentale Fitness – ideal, um Körper und Geist gleichzeitig zu fordern.

Gwyneth Paltrow trainiert mit der Tracy-Anderson-Methode

Die Tracy-Anderson-Methode begeistert zahlreiche Stars. Das tänzerisch inspirierte Workout setzt auf viele Wiederholungen mit geringem Gewicht, um lange, schlanke Muskeln zu formen. Es ist gelenkschonend, kurbelt den Kalorienverbrauch an und verbessert die Muskeldefinition, ohne aufzubauen.

Gwyneth Paltrow trainiert seit fast zwei Jahrzehnten mit Anderson und beschreibt ihre Beziehung sogar scherzhaft als „Ehe“. „Es hält mich stark und beweglich, genau so, wie ich es mag“, sagte die Schauspielerin über das Training.