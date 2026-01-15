Alles zu oe24VIP
Kalorien-Ranking: So viele Kalorien verbrennen Wintersportarten
Im Check

Kalorien-Ranking: So viele Kalorien verbrennen Wintersportarten

15.01.26, 11:13
Wintersport macht nicht nur Spaß, sondern verbrennt ordentlich Kalorien. Doch welche Sportart bringt wirklich am meisten? Vom Langlaufen bis zum Rodeln: Dieses Ranking zeigt, wo Sie im Schnee am meisten ins Schwitzen kommen.

Kalt draußen, dick eingepackt - und trotzdem ins Schwitzen kommen? Genau das schafft Wintersport wie kaum etwas anderes. Ob auf der Piste, der Loipe oder beim Eislaufen: Bewegung im Schnee fordert den Körper ordentlich. Wir zeigen Ihnen, welche Wintersportarten die meisten Kalorien verbrennen - vom echten Kalorienkiller bis zur gemütlicheren Variante. 

Das Wintersport-Kalorien-Ranking 

(Alle Angaben beziehen sich auf ca. 1 Stunde Sport bei moderater Intensität und eine Person mit rund 70 kg - je nach Tempo, Technik und Kondition kann das natürlich variieren.) 

Rang  Wintersportart  Kalorienverbrauch pro Stunde 
1 Langlaufen  ca. 600–900 kcal 
2 Skibergsteigen/Skitouren ca. 600–800 kcal 
3 Skifahren  ca. 400–600 kcal 
4 Snowboarden  ca. 350–550 kcal 
5 Eislaufen  ca. 400–500 kcal 
6 Schneeschuhwandern  ca. 400–500 kcal 
7 Rodeln  ca. 250–350 kcal 
8 Winterwandern  ca. 200–300 kcal 

Warum Langlaufen der unangefochtene Sieger ist 

Langlaufen ist echtes Ganzkörpertraining: Beine, Arme, Rumpf, alles arbeitet gleichzeitig. Dazu kommt die kalte Luft, die den Energieverbrauch zusätzlich ankurbelt. Kurz gesagt: Wer effizient Kalorien verbrennen will, ist auf der Loipe goldrichtig. 

Skifahren & Snowboarden 

Auch wenn man es manchmal vergisst: Skifahren und Snowboarden sind deutlich anstrengender, als sie aussehen. Vor allem die permanente Körperspannung, Balancearbeit und Oberschenkelbelastung machen sich bemerkbar. Wer viele Abfahrten macht (und wenig Lift fährt), kommt ordentlich ins Schwitzen. 

Eislaufen & Schneeschuhwandern 

Schlittschuhlaufen trainiert vor allem Beine und Rumpf - und ist dabei erstaunlich effektiv. Schneeschuhwandern punktet mit gleichmäßiger Belastung und ist ideal für alle, die es etwas ruhiger, aber trotzdem effektiv mögen. 

Rodeln: Spaß schlägt Kalorien

Zugegeben: Rodeln ist kein Hardcore-Workout. Aber bergauf ziehen, schieben, laufen - das summiert sich. Und ganz ehrlich: Der Spaßfaktor ist hier unschlagbar. 

 

Wintersport ist nicht nur gut für die Stimmung, sondern auch fürs Kalorienkonto. Egal ob High-Intensity auf der Loipe oder gemütlich im Schnee unterwegs - Bewegung bei Minusgraden lohnt sich immer.

