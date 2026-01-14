Mehr als Sie denken: So viele Kalorien verbrennen Sie beim Schneeschaufeln & Co.

Im Winter ist es nicht immer einfach, sich zu motivieren, Sport zu treiben. Wer geht schon bei Schneematsch joggen oder ins Fitnessstudio, wenn die Couch so verlockend ist? Doch das ist gar nicht nötig, denn auch beim Schneeschaufeln und Eiskratzen können Sie jede Menge Kalorien verbrennen.

Bei den frostigen Temperaturen geht die Motivation, sich sportlich zu betätigen, gegen null. Der Gedanke an kalte, glatte Straßen und eisige Temperaturen lässt viele von uns eher das Sofa als das Fitnessstudio ansteuern. Doch auch die typischen Winteraufgaben, wie Eiskratzen oder Schneeschaufeln, halten uns fit und reichen, um ordentlich Kalorien zu verbrennen.

Der Winter: Ihr überraschendes Fitnessprogramm

© Getty Images

Der Schnee ist unser Workout! Der Rekord-Winter zwingt uns teils zu Höchstleistungen und hält uns beim Schaufeln und Kratzen auf Trab. Kaum zu glauben, aber wahr: Mit Aktivitäten wie dem Abkehren von Schnee, dem Schaufeln oder dem morgendlichen Eiskratzen kann man schneller Kalorien loswerden, als man denkt. Und das Beste: Man merkt es gar nicht, weil man gleichzeitig die Arbeit erledigt.

Diese Winter-Aufgaben verbrennen richtig viele Kalorien

Sie müssen keine Stunden im Fitnessstudio verbringen, um Kalorien zu verbrennen. Ihre Winter-Aufgaben erledigen das für Sie!

15 Minuten Schnee kehren: 65 Kalorien

10 Minuten mit dem Besen durch den Schnee zu fegen, fordert Ihren ganzen Körper. Die ständigen Bewegungen beim Schwenken des Besens beanspruchen die Arme und Schultern, während Sie gleichzeitig durch den Schnee stapfen und die Beine aktiviert werden.

15 Minuten Schnee schaufeln: 102 Kalorien

Bei dieser Tätigkeit kommen viele Muskelgruppen zum Einsatz: Die Arme stemmen die Schaufel, der Oberkörper dreht sich, um den Schnee beiseite zu werfen, und die Beine sind ständig in Bewegung, um das Gleichgewicht zu halten. Der hohe Widerstand des Schnees fordert Ihren gesamten Körper heraus und sorgt für ein intensives Training.

10 Minuten Eiskratzen: 43 Kalorien

© Getty Images

Das morgendliche Eiskratzen ist zwar nervig, allerdings auch ein kleiner Kalorienverbrenner! Wer regelmäßig die Scheiben seines Autos freikratzt, weiß, dass diese Bewegung mehr erfordert, als man zunächst vermutet. Die repetitiven Bewegungen beanspruchen vor allem die Schultern und Arme, dazu kommt die Kälte, die den Körper zusätzlich fordert.

30 Minuten Eis vom Gehweg hacken: 180 Kalorien

Das Eis vom Gehweg zu entfernen, ist eine der körperlich anspruchsvollsten Winteraufgaben, aber auch eine, die einiges an Kalorien verbrennt! Der körperliche Aufwand beim Hacken des Eises ist enorm: Sie brauchen viel Kraft, um die Kälte zu bekämpfen und das zähe Eis zu brechen. Gleichzeitig aktiviert das Hacken die Oberschenkel, die Arme und den gesamten Oberkörper.

30 Minuten im hohen Schnee stapfen: 164 Kalorien

Was gibt es Schöneres als einen Spaziergang in einer herrlich verschneiten Winterlandschaft? Beim Stapfen durch den hohen Schnee arbeiten Sie gegen den Widerstand des Schnees, was die Beinmuskulatur stärker beansprucht. Die Oberschenkel, Waden und Gesäßmuskeln kommen ordentlich ins Spiel und das Herz-Kreislaufsystem bleibt aktiv.

Der Winter ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, sich fit zu halten und das ganz ohne teure Fitnesskurse oder nervige Geräte. Einfach die Schneeschaufel schnappen und los geht’s!