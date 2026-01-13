Laufen: Mit diesen Tipps trotzen Sie den Minusgraden

Minusgrade, Schnee und eisige Böen, trotzdem laufen gehen? Wer den Winterlauf meistern will, sollte clever sein. Wir verraten, wie Sie trotz frostiger Temperaturen fit bleiben, Verletzungen vermeiden und den Wintertrainings-Puls hochhalten.

Es ist Winter und Österreich ist eine Mischung aus Eislaufbahn und Schneepiste, und Sie haben trotzdem Trainingspläne für Halb- oder Marathon? Respekt! Aber seien wir ehrlich: Laufen bei Wind, Eis und Schnee kann sich anfühlen wie ein Hindernislauf. Keine Sorge, mit ein paar Tricks überleben Sie nicht nur die Kälte: Sie kommen sogar fit durch den Winter.

© Getty Images

1. Sonnenbrille: Nicht nur für die Sonne

Auch wenn es kalt ist, der eiskalte Wind oder die trockene Winterluft reizen die Augen. Eine Sport-Sonnenbrille schützt Ihre Augen vor dem beißenden Wind und verhindert Tränenfluss à la Wintermelodrama.

2. Halstuch & atmungsaktive Haube

Ein Halstuch über Mund und Nase hilft beim Atmen, weil die Luft so leicht vorgewärmt wird. Das Stirnband kann man in diesem Fall besser durch eine atmungsaktive Haube ersetzen, damit der Kopf rundum warm bleibt, ohne dass Sie ins Schwitzen geraten.

3. Die richtigen Schuhe

Normale Laufschuhe auf Schnee? Schlechte Idee. Trailrunning-Schuhe geben auf rutschigem Untergrund den nötigen Halt, verhindern, dass Sie ausrutschen, und schonen Ihre Gelenke. Sonst landet man schneller auf dem Hintern als einem lieb ist.

4. Strecke kürzen

Winterlauf = viel mehr Stabilisationsarbeit. Schnee und Eis zwingen Hüfte, Waden und Knöchel dazu, permanent auszugleichen. Das kostet Kraft und erhöht das Verletzungsrisiko. Um ungewolltes Umknicken zu vermeiden, lieber die Strecke etwas kürzen. So trainiert man clever, ohne auf die Verletzungswarnung zu hören.

5. Glatteis = Laufband

Wenn der Untergrund zur Eisfläche wird: Kein Heldentum! Lieber ins Gym aufs Laufband wechseln. Auf Glatteis zu rennen ist ein sicherer Weg, den Winterlauf in ein unfreiwilliges Akrobatiktraining zu verwandeln.

Winterläufe sind kein Hexenwerk, man muss nur clever planen.